Аренда жилья в Умани – жилье для хасидов на Рош а-Шана

В Умани не осталось жилья для хасидов — сдают в аренду даже грязные помещения
Цены на жилье в Умани на еврейский Новый год Рош ха-Шана всегда шокируют своими трехзначными цифрами за сутки. В этом году, несмотря на войну, паломники снова планируют приехать в город, но жилья для аренды менее чем за неделю до праздника уже нет.
Больше о том, где и за сколько будут жить хасиды — в материале Новини.LIVE.
Жилье в Умани посуточно
В этом году еврейский Новый год хасиды будут отмечать в Умани со 2 по 4 октября. По данным Объединенной еврейской общины Украины, ожидается около 30 тысяч паломников.
Обычно они приезжают в Умань за несколько дней до начала празднований. А для местных это всегда возможность заработать — жилье в эти дни сдают втрое дороже. Старенькие квартиры без ремонта стоят в сутки больше, чем пятизвездочные отели в центре Киева.
В этом году жилье разобрали как горячие пирожки, ведь по состоянию на 26 сентября на Booking есть только шесть вариантов жилья. Сейчас самый дешевый вариант, апартаменты на двоих, со 2 по 4 октября предлагают за 3 000 грн. А самый дорогой — отель за 20 000 грн.
Интересно, что в описании квартир красным обозначена чистота. Однако это не устраивает украинских туристов, а вот хасиды, скорее всего, на такую отметку внимания не обращают. Ведь после себя покидают горы мусора. Людям приходится делать ремонт после нескольких дней пребывания паломников в квартирах, так они часто оправдывают высокую цену за жилье.
Несмотря на то, что пользователи сетовали на грязную квартиру, недавно добавленные фото указывают на чистоту. На один из снимков попало даже моющее средство. Как показатель — к вашему приезду все уберут.
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Жилье в Киеве в аренду. Фото: скриншот
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Аренда квартиры посуточно. Фото: скриншот
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Жилье в Киеве в аренду. Фото: скриншот
Добавим, если рассматривать варианты жилья в Умани не на еврейский Новый год, то вместо 6 вариантов Booking предлагает 18. И та гостиница, которая на время пребывания хасидов стоит 20 000 грн, на эти же даты в ноябре обойдется вам в 4 200 грн.
Напомним, в прошлом году в Умань на празднование нового года Рош ха-Шана приехало более 30 тысяч хасидов. Такое же количество ожидают и в 2024 году. На время их пребывания в городе обычно усиливают меры безопасности, а также действует запрет на продажу определенных товаров.
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