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В Умани не осталось жилья для хасидов — сдают в аренду даже грязные помещения

26 сентября 2024 15:11
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Аренда жилья в Умани – жилье для хасидов на Рош а-Шана
Хасиды в Умани в 2023 году. Фото: Новини.LIVE
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Цены на жилье в Умани на еврейский Новый год Рош ха-Шана всегда шокируют своими трехзначными цифрами за сутки. В этом году, несмотря на войну, паломники снова планируют приехать в город, но жилья для аренды менее чем за неделю до праздника уже нет.

Больше о том, где и за сколько будут жить хасиды — в материале Новини.LIVE.

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Жилье в Умани посуточно

В этом году еврейский Новый год хасиды будут отмечать в Умани со 2 по 4 октября. По данным Объединенной еврейской общины Украины, ожидается около 30 тысяч паломников.

Обычно они приезжают в Умань за несколько дней до начала празднований. А для местных это всегда возможность заработать — жилье в эти дни сдают втрое дороже. Старенькие квартиры без ремонта стоят в сутки больше, чем пятизвездочные отели в центре Киева.

В этом году жилье разобрали как горячие пирожки, ведь по состоянию на 26 сентября на Booking есть только шесть вариантов жилья. Сейчас самый дешевый вариант, апартаменты на двоих, со 2 по 4 октября предлагают за 3 000 грн. А самый дорогой — отель за 20 000 грн.

жилье в Умани
Самое дешевое жилье в Умани на Рош-ха-Шана. Фото: скриншот
жилье в Умани
Самое дорогое свободное жилье в Умани на Рош ха-Шана. Фото: скриншот

Интересно, что в описании квартир красным обозначена чистота. Однако это не устраивает украинских туристов, а вот хасиды, скорее всего, на такую отметку внимания не обращают. Ведь после себя покидают горы мусора. Людям приходится делать ремонт после нескольких дней пребывания паломников в квартирах, так они часто оправдывают высокую цену за жилье.

жилье в Умани
Отзывы на жилье в Умани. Фото: скриншот

Несмотря на то, что пользователи сетовали на грязную квартиру, недавно добавленные фото указывают на чистоту. На один из снимков попало даже моющее средство. Как показатель — к вашему приезду все уберут.

  • В Умани не осталось жилья для хасидов — сдают в аренду даже грязные помещения - фото 4
    Жилье в Киеве в аренду. Фото: скриншот
  • В Умани не осталось жилья для хасидов — сдают в аренду даже грязные помещения - фото 5
    Аренда квартиры посуточно. Фото: скриншот
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    Жилье в Киеве в аренду. Фото: скриншот
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Добавим, если рассматривать варианты жилья в Умани не на еврейский Новый год, то вместо 6 вариантов Booking предлагает 18. И та гостиница, которая на время пребывания хасидов стоит 20 000 грн, на эти же даты в ноябре обойдется вам в 4 200 грн.

Напомним, в прошлом году в Умань на празднование нового года Рош ха-Шана приехало более 30 тысяч хасидов. Такое же количество ожидают и в 2024 году. На время их пребывания в городе обычно усиливают меры безопасности, а также действует запрет на продажу определенных товаров.

цены на квартиры паломники Умань хасиды

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