Умань готується до приїзду хасидів — ціни шокують

Хасиди під час святкування єврейського Нового року в Умані. Фото: НВ

Щороку тисячі хасидів з'їжджаються до Умані, щоб відсвяткувати Рош га-Шана. Цьогоріч також очікується чимало паломників, тож у мережі почала з'являтися інформація щодо того, скільки грошей приносить місту єврейський Новий рік.

Про це повідомила блогерка Аліна Золотухіна у своєму сюжеті у TikTok.

Читайте також:

Чому хасиди приїжджають до України

Паломники-хасиди традиційно восени з'їжджаються до Умані у Черкаській області, аби відсвяткувати юдейський новий рік Рош га-Шана біля могили свого духовного наставника рабі Нахмана. Цьогоріч його відзначатимуть з 2 по 4 жовтня. За даними Об'єднаної єврейської громади України, очікується близько 30 тисяч паломників.

Скільки заробляє Умань на хасидах

У TikTok з'явилося відео, де українка підрахувала, скільки Умань заробляє на хасидах, адже зазвичай вони приїжджають за декілька днів і для місцевих це завжди можливість заробити.

Авторка відео Аліна Золотухіна підрахувала, що одна простенька кімнатка може коштувати від двох тисяч доларів за тиждень. Проте можна зустріти оголошення, коли одне ліжко в кімнаті коштує близько двох із половиною тисяч доларів.

Дівчина зауважила, що найдорожчий номер у готелі коштує 30 тисяч доларів.

Ціни підвищують також на продукти: п'ятилітровий бутиль води коштує три-п'ять доларів, а 0,5 літра кока-коли становить один-три долари. Шматочок піци продають за чотири долари.

"Просто стати з колою і водою не можна. Для цього потрібно відкрити ФОП і орендувати ділянку. Ціна оренди стартує від шести тисяч грн за квадратний метр, утримувати невеликий торговий намет коштує 40 тисяч грн", — розповіла авторка сюжету.

Повідомляється, що стартовий пакет мобільного зв'язку для хасидів, аби можна було подзвонити в Ізраїль, продають за 10-25 доларів.

Також усі хасиди, які приїжджають до Умані, сплачують туристичний збір, без якого їх не пустять на територію святкування. Його вартість становить від 27 до 40 доларів.

Нагадаємо, минулого року в Умань на святкування Нового року Рош га-Шана приїхало понад 30 тисяч хасидів.

Ми писали, що спеціально до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана в Умані посилили безпекові заходи в місті. Окрім цього, було введено заборону на продаж деяких товарів.