Умань готовится к приезду хасидов — цены шокируют

Хасиды во время празднования еврейского Нового года в Умани. Фото: НВ

Ежегодно тысячи хасидов съезжаются в Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана. В этом году также ожидается немало паломников, поэтому в сети начала появляться информация о том, сколько денег приносит городу еврейский Новый год.

Об этом сообщила блогер Алина Золотухина в своем сюжете в TikTok.

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Паломники-хасиды традиционно осенью съезжаются в Умань в Черкасской области, чтобы отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана у могилы своего духовного наставника раби Нахмана. В этом году его будут отмечать со 2 по 4 октября. По данным Объединенного еврейского общества Украины, ожидается около 30 тысяч паломников.

Сколько зарабатывает Умань на хасидах

В TikTok появилось видео, где украинка подсчитала сколько Умань зарабатывает на хасидах, ведь обычно они приезжают за несколько дней и для местных это всегда возможность заработать.

Автор видео Алина Золотухина подсчитала, что одну простенькую комнатку можно снять от двух тысяч долларов за неделю. Однако можно встретить объявления, когда одна кровать в комнате стоит около двух с половиной тысяч долларов.

Девушка отметила, что самый дорогой номер в отеле стоит 30 тысяч долларов.

Цены повышают также на продукты пятилитровый бутыль воды стоит три-пять долларов, а 0,5 литра кока-колы составляет один-три доллара. Кусочек пиццы в то время продают за четыре доллара.

"Просто стать с колой и водой нельзя. Для этого нужно открыть ФЛП и арендовать участок. Цена аренды стартует от шести тысяч грн за квадратный метр, содержать небольшую торговую палатку стоит 40 тысяч грн", — рассказала автор сюжета.

Сообщается, что стартовый пакет мобильной связи для хасидов, чтобы можно было позвонить в Израиль, продают за 10-25 долларов.

Также все хасиды, которые приезжают в Умань, платят туристический сбор без которого их не пустят на территорию празднования. Его стоимость составляет от 27 до 40 долларов.

Напомним, в прошлом году в Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана приехало более 30 тысяч хасидов.

Мы писали, что специально к празднованию еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани усилили меры безопасности в городе. Кроме того, был введен запрет на продажу некоторых товаров.