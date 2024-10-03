Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Умань Черкасской области прибыли тысячи верующих-хасидов, которые хотят посетить могилу основателя своего сообщества. Жители города заранее оборудовали жилища для паломников.

На месте события побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Как хасиды живут в Умани

Тысячи хасидов прибыли в Умань. Жители города проявили присущее украинцам гостеприимство и подготовили места для ночлега, чтобы паломники могли отдохнуть после насыщенного дня.

В жилищах для хасидов присутствуют все необходимые удобства, хотя условия достаточно спартанские. Паломники спят на двухъярусных кроватях. В основном они проживают группами по 10-12 человек.

При этом им приходится делить между собой одну кухню и санузел.

За жилье паломники платят в среднем 250 долларов.

Спальные места в доме хасидов. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кухня в доме хасидов. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Санузел в доме хасидов. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Хасиды в Умани

На сегодня в Умань приехало около 31 тысячи хасидов для празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана. В городе продолжаются соответствующие меры безопасности.

"Все меры безопасности продолжаются такие же, как и в прошлом году. Новость — установка интроскопов, где каждый прибывающий паломник проходит контроль. Полиция видит все, что они провозят. Все запрещенное выбрасывается и ликвидируется соответственно", — сообщил заместитель городского головы Олег Ганич.

Кроме того, Ганич сказал, что пока не знает, выделял ли Израиль какую-либо помощь городу на время Рош ха-Шана. В то же время Умань на содержание зоны паломничества на Рош ха-Шана тратит около 2 миллионов гривен.

Напомним, в сети появилась информация, сколько денег приносит Умани еврейский Новый год и какие цены в городе во время празднований Рош га-Шана.

Мы сообщали, что в прошлом году в Умань на празднование Нового года Рош га-Шана приехало более 30 тысяч хасидов.