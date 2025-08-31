Україна заборонить паломництво хасидів до Умані

Хасиди в Умані. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Цьогоріч Україна може не дозволити паломництво хасидів до Умані у вересні. Ймовірна причина — безпекова ситуація через постійні атаки з боку Росії.

Про це інформує Times of Israel у неділю, 31 серпня.

Україна заборонить вересневе паломництво хасидів до Умані

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Україна, ймовірно, не дозволить щорічне паломництво десятків тисяч євреїв-хасидів до Умані у вересні через проблеми з безпекою, спричинені повномасштабною війною.

Зазначається, що рішення заборонити паломникам відвідувати могилу лідера хасидів рабина Нахмана з Брестла під час свята Рош га-Шана частково пов'язане із забороною на масові зібрання, яка діє по всій Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Ізраїльські ЗМІ наголошують, що протягом останнього місяця Росія посилила свої атаки безпілотниками та ракетами на мирні українські міста. Зокрема, масовані обстріли спрямовані на західну та центральну Україну, де розташована Умань.

Варто зауважити, що попередніми роками Україна наполегливо рекомендувала паломникам утриматися від відвідування Умані з міркувань безпеки. Однак, попри це, десятки тисяч людей все ж таки приїздили до Умані.

Український чиновник на умовах анонімності повідомив новинному агентству i24, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю у війні з Росією та вимагає, щоб у випадку, якщо паломництво до Умані буде дозволено, Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність поліції в Умані.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо заборони паломництва наразі немає.

