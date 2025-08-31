Відео
Головна Новини дня Україна не дозволить паломництво хасидів до Умані — яка причина

Україна не дозволить паломництво хасидів до Умані — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 19:59
Україна заборонить паломництво хасидів до Умані
Хасиди в Умані. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Цьогоріч Україна може не дозволити паломництво хасидів до Умані у вересні. Ймовірна причина — безпекова ситуація через постійні атаки з боку Росії.

Про це інформує Times of Israel у неділю, 31 серпня.

Читайте також:
Хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Україна заборонить вересневе паломництво хасидів до Умані

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Україна, ймовірно, не дозволить щорічне паломництво десятків тисяч євреїв-хасидів до Умані у вересні через проблеми з безпекою, спричинені повномасштабною війною.

Зазначається, що рішення заборонити паломникам відвідувати могилу лідера хасидів рабина Нахмана з Брестла під час свята Рош га-Шана частково пов'язане із забороною на масові зібрання, яка діє по всій Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Ізраїльські ЗМІ наголошують, що протягом останнього місяця Росія посилила свої атаки безпілотниками та ракетами на мирні українські міста. Зокрема, масовані обстріли спрямовані на західну та центральну Україну, де розташована Умань.

Варто зауважити, що попередніми роками Україна наполегливо рекомендувала паломникам утриматися від відвідування Умані з міркувань безпеки. Однак, попри це, десятки тисяч людей все ж таки приїздили до Умані.

Хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Український чиновник на умовах анонімності повідомив новинному агентству i24, що Київ розчарований відсутністю підтримки з боку Ізраїлю у війні з Росією та вимагає, щоб у випадку, якщо паломництво до Умані буде дозволено, Єрусалим надав як фінансову підтримку, так і фізичну присутність поліції в Умані.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо заборони паломництва наразі немає.

Раніше повідомлялося, що восени 2025 року через Одесу до Умані пройде щорічне паломництво хасидів.

Також ми розповідали, яке житло винаймають хасиди в Умані й скільки готові платити.

традиції паломники Умань хасиди святкування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
