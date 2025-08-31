Украина запретит паломничество хасидов в Умань

Видео
Главная Новости дня Украина не позволит паломничество хасидов в Умань — какая причина

Украина не позволит паломничество хасидов в Умань — какая причина

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 19:59
В этом году Украина может не разрешить паломничество хасидов в Умань в сентябре. Вероятная причина — ситуация с безопасностью из-за постоянных атак со стороны России.

Об этом информирует Times of Israel в воскресенье, 31 августа.

Читайте также:
Украина запретит сентябрьское паломничество хасидов в Умань

По информации израильских СМИ, Украина, вероятно, не разрешит ежегодное паломничество десятков тысяч евреев-хасидов в Умань в сентябре из-за проблем с безопасностью, вызванных полномасштабной войной.

Отмечается, что решение запретить паломникам посещать могилу лидера хасидов раввина Нахмана из Брестла во время праздника Рош ха-Шана частично связано с запретом на массовые собрания, который действует по всей Украине с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Израильские СМИ отмечают, что в течение последнего месяца Россия усилила свои атаки беспилотниками и ракетами на мирные украинские города. В частности, массированные обстрелы направлены на западную и центральную Украину, где расположена Умань.

Стоит заметить, что в предыдущие годы Украина настоятельно рекомендовала паломникам воздержаться от посещения Умани из соображений безопасности. Однако, несмотря на это, десятки тысяч людей все же приезжали в Умань.

Украинский чиновник, на условиях анонимности, сообщил новостному агентству i24, что Киев разочарован отсутствием поддержки со стороны Израиля в войне с Россией и требует, чтобы в случае, если паломничество в Умань будет разрешено, Иерусалим предоставил как финансовую поддержку, так и физическое присутствие полиции в Умани.

Отметим, что официальной информации о запрете паломничества пока нет.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года через Одессу в Умань пройдет ежегодное паломничество хасидов.

Также мы рассказывали, какое жилье снимают хасиды в Умани и сколько готовы платить.

традиции паломники Умань хасиды празднование
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
