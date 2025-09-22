В Умани 22 сентября началось празднование Рош ха-Шана — что известно

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани началось празднование Рош ха-Шана. Тысячи хасидов приехали в город, где расположена могила цадика Нахмана. Праздник продлится с 22 по 24 сентября.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Рош ха-Шане.

Что такое Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — это праздник нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Празднование происходит первого и второго тишрея, что обычно выпадает на промежуток от середины сентября до начала октября. По традиции дата не может совпадать с воскресеньем, средой или пятницей.

В иудейской традиции считается, что на Рош ха-Шана Бог решает судьбу человека на грядущий год. В то же время это решение еще не окончательное, поскольку в течение следующих десяти дней оно может измениться.

Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

Празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому после празднования начала нового года наступает период десяти дней покаяния, когда верующие стремятся заслужить благосклонный вердикт.

Традиции празднования

Празднование сопровождается семейной трапезой, во время которой необходимо съесть определенные продукты "симанин" — каждый из них имеет свою символику, связанную со звучанием его названия на иврите или определенными ассоциациями. Например, яблоко с медом символизирует сладкую жизнь, а гранат — богатство и плодовитость. Идея заключается в том, чтобы через эти "знаки" призвать к осуществлению определенных желаний и благополучию.

На Рош ха-Шана едят праздничный хлеб, символизирующий завершение одного года и начало нового. Традиционно подают фаршированную рыбу с головой, что символизирует "Голову Года". На столе также желательно иметь морковь кружочками — как золотые монеты, и финики, чтобы оставить все плохое в прошлом году.

Хасиды на улицах Умани. Фото: Новини.LIVE

Почему Рош ха-Шана празднуют в Умани

Праздник известен в Украине из-за паломничества к могиле цадика Нахмана, который был выдающимся хасидским духовным лидером, основателем брацлавского хасидизма. Он прославился духовностью, учениями, рассказами и книгой "Ликутей Мохаран".

В последний год своей жизни цадик Нахман призвал всех последователей провести праздник вместе с ним.

Ежегодно в Умань прибывают тысячи хасидов, чтобы отметить новый год.

Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Хасиды. Фото: Новини.LIVE

Обычно верующие иудаизма в Украине празднуют Рош ха-Шана преимущественно дома, а по случаю посещают синагогу для совместной молитвы и выполнения традиционных ритуалов.

Напомним, в полиции охраны Черкасской области рассказали, что в 2025 году в Умань на празднование Рош ха-Шана могут прибыть около 50 тысяч паломников.

Также недавно Израиль и Украина сообщили о проекте, который направлен на безопасность паломников в Умани.