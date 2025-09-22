Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Умани стартовало празднование Рош ха-Шана — что стоит знать

В Умани стартовало празднование Рош ха-Шана — что стоит знать

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 06:18
В Умани 22 сентября началось празднование Рош ха-Шана — что известно
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани началось празднование Рош ха-Шана. Тысячи хасидов приехали в город, где расположена могила цадика Нахмана. Праздник продлится с 22 по 24 сентября.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Рош ха-Шане.

Реклама
Читайте также:

Что такое Рош ха-Шана

Рош ха-Шана — это праздник нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Празднование происходит первого и второго тишрея, что обычно выпадает на промежуток от середины сентября до начала октября. По традиции дата не может совпадать с воскресеньем, средой или пятницей.

В иудейской традиции считается, что на Рош ха-Шана Бог решает судьбу человека на грядущий год. В то же время это решение еще не окончательное, поскольку в течение следующих десяти дней оно может измениться.

Рош га-Шана
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE
Рош га-Шана в Умані
Празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE

Именно поэтому после празднования начала нового года наступает период десяти дней покаяния, когда верующие стремятся заслужить благосклонный вердикт.

Традиции празднования

Празднование сопровождается семейной трапезой, во время которой необходимо съесть определенные продукты "симанин" — каждый из них имеет свою символику, связанную со звучанием его названия на иврите или определенными ассоциациями. Например, яблоко с медом символизирует сладкую жизнь, а гранат — богатство и плодовитость. Идея заключается в том, чтобы через эти "знаки" призвать к осуществлению определенных желаний и благополучию.

На Рош ха-Шана едят праздничный хлеб, символизирующий завершение одного года и начало нового. Традиционно подают фаршированную рыбу с головой, что символизирует "Голову Года". На столе также желательно иметь морковь кружочками — как золотые монеты, и финики, чтобы оставить все плохое в прошлом году.

Хасиди в Умані
Хасиды на улицах Умани. Фото: Новини.LIVE

Почему Рош ха-Шана празднуют в Умани

Праздник известен в Украине из-за паломничества к могиле цадика Нахмана, который был выдающимся хасидским духовным лидером, основателем брацлавского хасидизма. Он прославился духовностью, учениями, рассказами и книгой "Ликутей Мохаран".

В последний год своей жизни цадик Нахман призвал всех последователей провести праздник вместе с ним.

Ежегодно в Умань прибывают тысячи хасидов, чтобы отметить новый год.

Святкування Рош га-Шана
Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE
Хасиди святкують Рош га-Шана
Хасиды. Фото: Новини.LIVE

Обычно верующие иудаизма в Украине празднуют Рош ха-Шана преимущественно дома, а по случаю посещают синагогу для совместной молитвы и выполнения традиционных ритуалов.

Напомним, в полиции охраны Черкасской области рассказали, что в 2025 году в Умань на празднование Рош ха-Шана могут прибыть около 50 тысяч паломников.

Также недавно Израиль и Украина сообщили о проекте, который направлен на безопасность паломников в Умани.

паломники Рош ха-Шана Умань хасиды праздник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации