Головна Новини дня В Умані стартувало святкування Рош га-Шана — що варто знати

В Умані стартувало святкування Рош га-Шана — що варто знати

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 06:18
В Умані 22 вересня почалося святкування Рош га-Шана — що відомо
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані розпочалося святкування Рош га-Шана. Тисячі хасидів приїхали до міста, де розташована могила цадика Нахмана. Свято триватиме з 22 по 24 вересня.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Рош га-Шану.

Читайте також:

Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана — це свято нового року для усіх, хто сповідує юдаїзми. Святкування відбувається першого та другого тішрея, що зазвичай випадає на проміжок від середини вересня до початку жовтня. За традицією дата не може збігатися з неділею, середою чи п’ятницею.

У юдейській традиції вважається, що на Рош га-Шана Бог вирішує долю людини на прийдешній рік. Водночас це рішення ще не остаточне, оскільки протягом наступних десяти днів воно може змінитися.

Рош га-Шана
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE
Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE

Саме тому після святкування початку нового року настає період десяти днів покаяння, коли віряни прагнуть заслужити прихильний вердикт.

Традиції святкування

Святкування супроводжується сімейною трапезою, під час якої необхідно зʼїсти певні продукти "симанін" — кожен із них має свою символіку, пов’язану зі звучанням його назви івритом або певними асоціаціями. Наприклад, яблуко з медом символізує солодке життя, а гранат — багатство й плодючість. Ідея полягає в тому, щоб через ці "знаки" закликати до здійснення певних бажань і добробута.

На Рош га-Шана їдять святковий хліб, що символізує завершення одного року і початок нового. Традиційно подають фаршировану рибу з головою, що символізує "Голову Року". На столі також бажано мати моркву кружальцями – як золоті монети, і фініки, аби залишити все погане в минулому році.

Хасиди в Умані
Хасиди на вулицях Умані. Фото: Новини.LIVE

Чому Рош га-Шана святкують в Умані

Свято відоме в Україні через паломництво до могили цадика Нахмана, який був видатним хасидським духовним лідером, засновником брацлавського хасидизму. Він прославився духовністю, навчаннями, оповіданнями та книгою "Лікутей Мохаран".

В останній рік свого життя цадик Нахман закликав усіх послідовників провести свято разом з ним.

Щороку до Умані прибувають тисячі хасидів, аби відзначити новий рік. 

Святкування Рош га-Шана
Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE
Хасиди святкують Рош га-Шана
Хасиди. Фото: Новини.LIVE

Зазвичай віряни юдаїзму в Україні святкують Рош га-Шана переважно вдома, а за нагоди відвідують синагогу для спільної молитви та виконання традиційних ритуалів.

Нагадаємо, у поліції охорони Черкащини розповіли, що у 2025 році до Умані на святкування Рош га-Шана можуть прибути близько 50 тисяч паломників.

Також нещодавно Ізраїль та Україна повідомили про проєкт, який спрямований на безпеку паломників в Умані.

паломники Рош га-Шана Умань хасиди свято
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
