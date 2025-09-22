Відео
Головна Новини дня Хасиди в Умані збираються на молитву — що відбувається в місті

Хасиди в Умані збираються на молитву — що відбувається в місті

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:49
Рош га-Шана в Умані — хасиди 22 вересня зібрались на велику молитву
Хасиди в Умані 2024 року. Фото: Новини.LIVE

В Умані 22 вересня стартувало святкування Рош га-Шана. До міста вже приїхали тисячі хасидів і вони збираються на велику молитву.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Святкування Рош га-Шана в Умані

Кореспондент розповідає, що зараз паломники поспішають на велику молитву, яка щойно розпочалася. 

На кадрах видно один із будинків, де проживають хасиди, а також вулиці, заповнені вірянами. 

За даними першого заступника мера Умані Олега Ганіча, станом на ранок 22 вересня в місто приїхали близько 32 000 хасидів. 

Він додав, що цьогорічне святкування Рош га-Шана організоване за тією ж схемою, що й попередні роки: виставлені блокпости, працює поліція та створено оперативний штаб для реагування на скарги мешканців.

"Стосовно житла — більшість паломників розміщуються у приватних домоволодіннях у районі паломництва. Як бачимо, місць вистачає, усі вони десь проживають", — сказав Ганіч. 

За його словами, під час повітряних тривог у місті працюють гучномовці трьома мовами, але хасиди часто ігнорують заклики йти в укриття. Комендантська година, за словами Ганіча, дотримується: поліція відпрацювала цей механізм ще у 2022 році.

Нагадаємо, раніше поліція Черкащини повідомляла, що цьогоріч до Умані можуть приїхати близько 50 тисяч паломників. В місті діють посилені заходи безпеки.

Святкування в Умані вже розпочалися і триватимуть до 24 вересня. Новини.LIVE писали, що це за свято і які існують традиції

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
