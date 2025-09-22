Видео
Рош ха-Шана в Умани — сколько хасидов прибыли в город

Рош ха-Шана в Умани — сколько хасидов прибыли в город

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 13:14
Рош ха-Шана в Умани 22 сентября — сколько паломников приехали на празднование
Олег Ганич. Фото: Новини.LIVE

Первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал, сколько хасидов прибыли в город на празднование Рош ха-Шана. По его словам, речь идет о 32 тысячах, среди которых около пяти тысяч детей.

Об этом Олег Ганич сказал в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Празднование Рош ха-Шана в Умани

"Нынешнее празднование Рош ха-Шана ничем не отличается от предыдущих лет. Мы уже во время войны организовываем это празднование третий год, не организовываем, а принимаем. Предупреждаем, что лучше не ехать во время войны, но паломники не слышат, поскольку приезжают на святыню", — отметил Ганич.

По его словам, в городе выставляют блокпосты, полиция контролирует меры безопасности, а власть — обеспечивает потребности для правоохранителей.

Первый заместитель городского головы Умани говорит, что большинство паломников размещаются в частных домах, которые построены на территории паломничества, поэтому постоянно хватает места.

"Относительно шума, у нас создан вместе с Национальной полицией и другими службами, которые присутствуют сегодня на территории, штаб, который достаточно оперативно реагирует", — рассказал он.

Воздушная тревога во время празднования

Ганич заявил, что во время воздушной тревоги все паломники уведомлены. На территории паломничества созданы громкоговорители, которые повторяют об угрозе на трех языках:

  • английский;
  • иврит;
  • украинский.

"К сожалению, паломники не выполняют этих просьб", — отметил первый заместитель городского головы.

По его словам, комендантский час в городе работает правильно.

Городской бюджет

Ганич отметил, что городской бюджет Умани в течение последних трех лет пополняется.

"Но это не простая история, поскольку у нас как местной власти задача создать все условия, чтобы человек, который приезжает в город, добровольно уплатил туристический сбор", — рассказал он.

Речь идет о 400 гривен в сутки. В городе создают все условия, чтобы все заплатили.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали о Рош ха-Шане и почему празднование проходит в Умани.

Кроме того, мы показали кадры, как хасиды собираются на большую молитву в Умани.

Украина паломники Рош ха-Шана Умань хасиды праздник
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
