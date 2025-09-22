Рош ха-Шана в Умани 22 сентября — сколько паломников приехали на празднование

Рош ха-Шана в Умани — сколько хасидов прибыли в город
Первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич рассказал, сколько хасидов прибыли в город на празднование Рош ха-Шана. По его словам, речь идет о 32 тысячах, среди которых около пяти тысяч детей.
Об этом Олег Ганич сказал в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 22 сентября.
Празднование Рош ха-Шана в Умани
"Нынешнее празднование Рош ха-Шана ничем не отличается от предыдущих лет. Мы уже во время войны организовываем это празднование третий год, не организовываем, а принимаем. Предупреждаем, что лучше не ехать во время войны, но паломники не слышат, поскольку приезжают на святыню", — отметил Ганич.
По его словам, в городе выставляют блокпосты, полиция контролирует меры безопасности, а власть — обеспечивает потребности для правоохранителей.
Первый заместитель городского головы Умани говорит, что большинство паломников размещаются в частных домах, которые построены на территории паломничества, поэтому постоянно хватает места.
"Относительно шума, у нас создан вместе с Национальной полицией и другими службами, которые присутствуют сегодня на территории, штаб, который достаточно оперативно реагирует", — рассказал он.
Воздушная тревога во время празднования
Ганич заявил, что во время воздушной тревоги все паломники уведомлены. На территории паломничества созданы громкоговорители, которые повторяют об угрозе на трех языках:
- английский;
- иврит;
- украинский.
"К сожалению, паломники не выполняют этих просьб", — отметил первый заместитель городского головы.
По его словам, комендантский час в городе работает правильно.
Городской бюджет
Ганич отметил, что городской бюджет Умани в течение последних трех лет пополняется.
"Но это не простая история, поскольку у нас как местной власти задача создать все условия, чтобы человек, который приезжает в город, добровольно уплатил туристический сбор", — рассказал он.
Речь идет о 400 гривен в сутки. В городе создают все условия, чтобы все заплатили.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали о Рош ха-Шане и почему празднование проходит в Умани.
Кроме того, мы показали кадры, как хасиды собираются на большую молитву в Умани.
Читайте Новини.LIVE!