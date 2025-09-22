Відео
Головна Новини дня Рош га-Шана в Умані — скільки хасидів прибули в місто

Рош га-Шана в Умані — скільки хасидів прибули в місто

Дата публікації: 22 вересня 2025 13:14
Рош га-Шана в Умані 22 вересня — скільки паломників приїхали на святкування
Олег Ганіч. Фото: Новини.LIVE

Перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч розповів, скільки хасидів прибули в місто на святкування Рош га-Шана. За його словами, йдеться про 32 тисячі, серед яких близько пʼять тисяч дітей.

Про це Олег Ганіч сказав у коментарі Новини.LIVE у понеділок, 22 вересня.

Читайте також:

Святування Рош га-Шана в Умані

"Цьогорічне святкування Рош га-Шани нічим не відрізняється від попередніх років. Ми уже під час війни організовуємо це святкування третій рік, не організовуємо, а приймаємо. Попереджуємо, що краще не їхати під час війни, але паломники не чують, оскільки приїжджають на святиню", — зазначив Ганіч.

За його словами, у місті виставляють блокпости, поліція контролює безпекові заходи, а влада — забезпечує потреби для правоохоронців.

Перший заступник міського голови Умані каже, що більшість паломників розміщаються у приватних будинках, які збудовані на території паломництва, тому постійно вистачає місця.

"Стосовно шуму, у нас створений разом із Національною поліцією та іншими службами, які присутні сьогодні на території, штаб, який досить оперативно реагує", — розповів він.

Повітряна тривога під час святкування

Ганіч заявив, що під час повітряної тривоги всі паломники повідомлені. На території паломництва створені гучномовці, які повторюють про загрозу трьома мовами:

  • англійська;
  • іврит;
  • українська.

"На жаль, паломники не виконують цих прохань", — зауважив перший заступник міського голови. 

За його словами, комендантська година в місті працює правильно. 

Міський бюджет

Ганіч зазначив, що міський бюджет Умані протягом останніх трьох років поповнюється.

"Але це не проста історія, оскільки у нас як місцевої влади задача створити всі умови, щоб людина, яка приїздить до міста, добровільно сплатила туристичний збір", — розповів він.

Йдеться про 400 гривень за добу. У місті створюють всі умови, аби всі заплатили. 

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали про Рош га-Шану та чому святкування проходить в Умані.

Крім того, ми показали кадри, як хасиди збираються на велику молитву в Умані.

