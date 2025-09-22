Рош ха-Шана в Умани — в каком состоянии уборные после хасидов

Хасиды на праздновании в Умани. Фото: Новини.LIVE

Тысячи хасидов приехали в Умань праздновать Рош ха-Шана. Паломники оставляют после себя горы мусора и не убирают.

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал состояние уборных в Умани.

Реклама

Читайте также:

Какая ситуация в Умани после приезда хасидов

Корреспондент провел инспекцию бесплатных туалетов в Умани, которые предоставляет город во время паломничества хасидов. По его словам, в уборных уже нет воды, заканчивается бумага, а мусор кое-где оставляют прямо в кабинках. Кроме того, даже есть стаканчики от кофе и куски лимона на полу.

Журналист также показал специальные терминалы, где можно оплатить туристический сбор.

"В меню есть опция "платеж в бюджет", и через нее можно внести сбор в размере 1800 грн", — пояснил корреспондент.

Отметим, что Рош ха-Шана в этом году отмечают с 22 по 24 сентября. По состоянию на утро сегодня в Умань приехали уже 32 тысячи хасидов. Ожидается, что их количество будет расти и город могут посетить до 50 тысяч паломников.

Напомним, утром 22 сентября хасиды собирались на большую молитву. Улицы были заполнены верующими.

Из-за приезда паломников спрос на аренду квартир, комнат и частных домов превысил ожидания. Накануне Рош ха-Шана цены на жилье выросли в несколько раз.