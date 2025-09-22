Рош га-Шана в Умані — що кажуть хасиди та місцеві

Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані 22 вересня розпочалося святкування єврейського Нового року Рош га-Шана. Хасиди, які приїхали в місто, кажуть, що їм подобається Україна.

Кореспондент Новини.LIVE розповів, яка ситуація в Умані зараз.

Що кажуть хасиди про Умань

Кожного року до Умані приїздять тисячі хасидів з усього світу, аби зустріти єврейський Новий рік біля могили рабина Нахмана. Цьогоріч святкування Рош га-Шана в Україні триватиме з 22 по 24 вересня. Станом на сьогодні в Умані вже перебувають близько 32 тисячі паломників.

Так, один із хасидів розповів, що приїжджає до України вже 12 років. За його словами, він святкує тридцятиріччя сина, який завдяки рабину Нахману почав говорити і ходити.

"Це гарна країна, гарні люди. Сподіваюсь, Київський аеропорт відкриється — їхати двадцять годин із Бухареста дуже складно. Має бути мир для всіх", — сказав чоловік.

Яка думка місцевих про паломників

Водночас місцеві жителі загалом ставляться спокійно до великого паломництва. Вони кажуть, що це на них ніяк не впливає і вони хочуть заробити.

"Я не працюю, просто допомагаю. Ставлюся позитивно. На мене це ніяк не впливає. Так, багато хто намагається заробити в цей період — це "золотий час" для Умані. Але цього року все культурно й без порушень", — каже уманець Ярослав.

Під час святкувань у місті працюють посилені підрозділи поліції, Нацгвардії та ДСНС, аби гарантувати безпеку паломників і місцевих жителів.

Нагадаємо, водії Умані скаржаться на бруд після рейсів із хасидами. Після рейсу з паломниками у транспорті залишаються гори сміття.

Перший заступник міського голови розповів, що під час паломництва хасидів в Умані по шість разів на добу вивозять сміття. Оскільки все було підготовлено заздалегідь, проблем з інфраструктурою немає.