Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Водії Умані скаржаться на бруд після рейсів із хасидами

Водії Умані скаржаться на бруд після рейсів із хасидами

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 13:37
Паломництво в Умані — водії показали стан автобусів після перевезень
Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані перевізники скаржаться на стан автобусів після поїздок із паломниками-хасидами. Один із водіїв розповів, що після рейсу салон автобусу був у вкрай забрудненому стані.

Про це водій розповів у коментарі для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Водії скаржаться на засмічені салони автобусів

"Ну це один мусор. Дуже брудно: пляшки, виноград, пиво... Так їздити важко", — зазначив водій. За його словами, подібна ситуація повторюється не вперше, і прибирати після таких поїздок стає дедалі складніше.

Водій уточнив, що перевозив пасажирів із Києва та навіть з Болгарії. Також чоловік розповів, що не знає про ціни квитків, адже гроші приймав замовник перевезення.

Нагадаємо, в Умані розпочалося традиційне святкування Рош га-Шана. Це свято має багату історію.

Кілька тисяч хасидів уже перебувають у місті, щоб помолитися та відвідати могилу.

За оцінками правоохоронців, до міста може прибути до 50 тисяч паломників

свята Україна паломники Умань хасиди
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації