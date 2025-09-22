Паломництво в Умані — водії показали стан автобусів після перевезень

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані перевізники скаржаться на стан автобусів після поїздок із паломниками-хасидами. Один із водіїв розповів, що після рейсу салон автобусу був у вкрай забрудненому стані.

Про це водій розповів у коментарі для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Водії скаржаться на засмічені салони автобусів

"Ну це один мусор. Дуже брудно: пляшки, виноград, пиво... Так їздити важко", — зазначив водій. За його словами, подібна ситуація повторюється не вперше, і прибирати після таких поїздок стає дедалі складніше.

Водій уточнив, що перевозив пасажирів із Києва та навіть з Болгарії. Також чоловік розповів, що не знає про ціни квитків, адже гроші приймав замовник перевезення.

Нагадаємо, в Умані розпочалося традиційне святкування Рош га-Шана. Це свято має багату історію.

Кілька тисяч хасидів уже перебувають у місті, щоб помолитися та відвідати могилу.

За оцінками правоохоронців, до міста може прибути до 50 тисяч паломників.