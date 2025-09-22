Видео
Главная Новости дня Водители Умани жалуются на грязь после рейсов с хасидами

Водители Умани жалуются на грязь после рейсов с хасидами

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 13:37
Паломничество в Умани — водители показали состояние автобусов после перевозок
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани перевозчики жалуются на состояние автобусов после поездок с паломниками-хасидами. Один из водителей рассказал, что после рейса салон автобуса был в крайне загрязненном состоянии.

Об этом водитель рассказал в комментарии для Новини.LIVE.

Водители жалуются на замусоренные салоны автобусов

"Ну это один мусор. Очень грязно: бутылки, виноград, пиво... Так ездить тяжело", — отметил водитель. По его словам, подобная ситуация повторяется не впервые, и убирать после таких поездок становится все сложнее.

Водитель уточнил, что перевозил пассажиров из Киева и даже из Болгарии. Также мужчина рассказал, что не знает о ценах билетов, ведь деньги принимал заказчик перевозки.

Напомним, в Умани началось традиционное празднование Рош ха-Шана. Этот праздник имеет богатую историю.

Несколько тысяч хасидов уже находятся в городе, чтобы помолиться и посетить могилу.

По оценкам правоохранителей, в город может прибыть до 50 тысяч паломников.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
