Главная Новости дня Рош ха-Шана в Умани — как местные относятся к хасидам

Рош ха-Шана в Умани — как местные относятся к хасидам

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 17:43
Рош ха-Шана в Умани — что говорят хасиды и местные
Хасиды празднуют Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани 22 сентября началось празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана. Хасиды, которые приехали в город, говорят, что им нравится Украина.

Корреспондент Новини.LIVE рассказал, какая ситуация в Умани сейчас.

Что говорят хасиды об Умани

Каждый год в Умань приезжают тысячи хасидов со всего мира, чтобы встретить еврейский Новый год у могилы раввина Нахмана. В этом году празднование Рош ха-Шана в Украине продлится с 22 по 24 сентября. По состоянию на сегодня в Умани уже находятся около 32 тысяч паломников.

Так, один из хасидов рассказал, что приезжает в Украину уже 12 лет. По его словам, он празднует тридцатилетие сына, который благодаря раввину Нахману начал говорить и ходить.

"Это хорошая страна, хорошие люди. Надеюсь, Киевский аэропорт откроется — ехать двадцать часов из Бухареста очень сложно. Должен быть мир для всех", — сказал мужчина.

Какое мнение местных о паломниках

В то же время местные жители в целом относятся спокойно к большому паломничеству. Они говорят, что это на них никак не влияет и они хотят заработать.

"Я не работаю, просто помогаю. Отношусь положительно. На меня это никак не влияет. Да, многие пытаются заработать в этот период — это "золотое время" для Умани. Но в этом году все культурно и без нарушений", — говорит уманчанин Ярослав.

Во время празднований в городе работают усиленные подразделения полиции, Нацгвардии и ГСЧС, чтобы гарантировать безопасность паломников и местных жителей.

Напомним, водители Умани жалуются на грязь после рейсов с хасидами. После рейса с паломниками в транспорте остаются горы мусора.

Первый заместитель городского головы рассказал, что во время паломничества хасидов в Умани по шесть раз в сутки вывозят мусор. Поскольку все было подготовлено заранее, проблем с инфраструктурой нет.

паломники Черкасская область Рош ха-Шана Умань хасиды
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
