Хасиды в Умани оставляют много мусора - коммунальщики вывозят по шесть раз в сутки

Коммунальщики вывозят мусор с улиц Умани во время паломничества хасидов по шесть раз в сутки. Это делается за средства, которые платят паломники, как туристический сбор.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил первый заместитель городского головы Олег Ганич.

Коммунальщики вывозят мусор у улиц Умани по шесть раз в сутки

"Сегодня вы можете видеть чистые улицы, потому что коммунальные службы вывозят мусор по шесть раз в сутки. Убираются те районы, которые наиболее нагружены", — заявил он.

Ганич отметил, что проблем с инфраструктурой в городе также нет, ведь она была подготовлена заранее.

"В 2022 году на улице Туристов сделали новый водопровод, что дало возможность увеличить количество воды, ведь раньше в этом районе были проблемы с водоснабжением. Инфраструктура работает, мы не чувствуем чрезмерной нагрузки, потому что это уже наработано годами", — добавил он.

Напомним, что в Умань прибыло 32 тысячи хасидов, среди которых около пяти тысяч детей. В городе выставили блокпосты, полиция контролирует меры безопасности, а власть — обеспечивает потребности для правоохранителей.

Также мы писали, что водители жалуются на состояние автобусов после поездок с паломниками. По словам перевозчиков, транспортные средства после хасидов в очень загрязненном состоянии.