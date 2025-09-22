Хасиди в Умані залишають багато сміття - комунальники вивозять по шість разів на добу

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

Комунальники вивозять сміття з вулиць Умані під час паломництва хасидів по шість разів на добу. Це робиться за кошти, які сплачують паломники, як туристичний збір.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомив перший заступник міського голови Олег Ганіч.

Комунальники вивозять сміття у вулиць Умані по шість разів на добу

"Сьогодні ви можете бачити чисті вулиці, бо комунальні служби вивозять сміття по шість разів на добу. Прибираються ті райони, які найбільш навантажені", — заявив він.

Ганіч зазначив, що проблем із інфраструктурою в місті також немає, адже вона була підготовлена заздалегідь.

"У 2022 році на вулиці Туристів зробили новий водогін, що дало можливість збільшити кількість води, адже раніше в цьому районі були проблеми з водопостачанням. Інфраструктура працює, ми не відчуваємо надмірного навантаження, бо це вже напрацьовано роками", — додав він.

Нагадаємо, що до Умані прибуло 32 тисячі хасидів, серед яких близько пʼять тисяч дітей. У місті виставили блокпости, поліція контролює безпекові заходи, а влада — забезпечує потреби для правоохоронців.

Також ми писали, що водії скаржаться на стан автобусів після поїздок із паломниками. За словами перевізників, транспортні засоби після хасидів у дуже забрудненому стані.