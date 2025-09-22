Как прошел первый день празднования Рош ха-Шана в Умани

Празднование Рош ха-Шана в Умани 22 сентября 2025 года. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 22 сентября, в Умани состоялся первый день празднования Рош ха-Шана. Тысячи хасидов начали празднование иудейского Нового года в Умани — молитвы и торжества продолжались в течение всего дня.

О первом дне Рош ха-Шана в течение дня информировал корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.

Реклама

Читайте также:

Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Первый день Рош ха-Шана в Умани — как прошло празднование

Сегодня, 22 сентября, в Умани отметили первый день празднования Рош ха-Шана. Город стал центром паломничества для тысяч хасидов со всего мира, которые традиционно прибыли к могиле цадика Нахмана, чтобы встретить иудейский Новый год в молитве и совместных обрядах.

Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

По данным Госпогранслужбы, в этом году в Умань прибыло более 35 тысяч паломников, среди них около пяти тысяч детей. Оценки различных источников варьируются от 31 до 38 тысяч, однако все подтверждают, что 2025 год стал одним из самых массовых лет для паломничества.

Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Первый заместитель городского головы Умани Олег Ганич в комментарии Новини.LIVE назвал количество хасидов, прибывших в город на празднование Рош ха-Шана. По его данным, речь идет о 32 тысячах, среди которых около пяти тысяч детей.

Центральным событием дня стали массовые молитвы у могилы цадика Нахмана. Тысячи хасидов выполняли традиционные обряды и праздничные песнопения, а атмосфера оставалась торжественной и спокойной. Участие в праздновании приняли как те, кто прибыл заранее, так и паломники, которые добрались до города только накануне.

Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Правоохранители работали в усиленном режиме, на улицах дежурили полицейские патрули и спасатели. Для снижения рисков в зоне паломничества действовали ограничения на продажу алкоголя и пиротехники. Несмотря на сигналы воздушной тревоги, большинство паломников оставалось на местах молитвы, серьезных инцидентов не зафиксировано.

Полиция во время Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Коммунальные службы Умани работали круглосуточно: мусор вывозили несколько раз в сутки, а дополнительные силы медиков и спасателей обеспечивали порядок. Местные власти сообщили, что значительных перегрузок инфраструктуры удалось избежать благодаря подготовке и координации действий служб.

Паломник о ценах на аренду жилья в Умани

В комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну паломник рассказал, что дорога в Умань обошлась ему в 900 долларов, или более 37 тысяч гривен, а цена аренды кровати составила 450 долларов, или примерно 18 тысяч гривен.

Отметим, что аренда кровати по сравнению с прошлым годом выросла в полтора раза, ведь в прошлом году этот же хасид рассказывал Новини.LIVE, что цена за кровать составляет 290 долларов.

Ранее корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн рассказывал, какие цены местные жители Умани установили для хасидов и что продавали.

Также Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с первого дня празднования Рош ха-Шана в Умани.