Як минув перший день святкувань Рош га-Шана в Умані

Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня 2025 року.

У понеділок, 22 вересня, в Умані відбувся перший день святкування Рош га-Шана. Тисячі хасидів розпочали святкування юдейського Нового року в Умані — молитви й урочистості тривали протягом усього дня.

Про перший день Рош га-Шана протягом дня інформував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Святкування Рош га-Шана в Умані.

Перший день Рош га-Шана в Умані — як пройшло святкування

Сьогодні, 22 вересня, в Умані відзначили перший день святкування Рош га-Шана. Місто стало центром паломництва для тисяч хасидів з усього світу, які традиційно прибули до могили цадика Нахмана, щоб зустріти юдейський Новий рік у молитві та спільних обрядах.

Святкування Рош га-Шана в Умані.

За даними Держприкордонслужби, цього року в Умань прибуло понад 35 тисяч прочан, серед них близько п’яти тисяч дітей. Оцінки різних джерел варіюються від 31 до 38 тисяч, проте всі підтверджують, що 2025 рік став одним із наймасовіших років для паломництва.

Святкування Рош га-Шана в Умані.

Перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч у коментарі Новини.LIVE назвав кількість хасидів, що прибули в місто на святкування Рош га-Шана. За його даними, йдеться про 32 тисячі, серед яких близько пʼять тисяч дітей.

Центральною подією дня стали масові молитви біля могили цадика Нахмана. Тисячі хасидів виконували традиційні обряди та святкові піснеспіви, а атмосфера залишалася урочистою та спокійною. Участь у святкуванні взяли як ті, хто прибув заздалегідь, так і паломники, що дісталися до міста лише напередодні.

Святкування Рош га-Шана в Умані.

Правоохоронці працювали у посиленому режимі, на вулицях чергували поліцейські патрулі та рятувальники. Для зниження ризиків у зоні паломництва діяли обмеження на продаж алкоголю та піротехніки. Попри сигнали повітряної тривоги, більшість паломників залишалася на місцях молитви, серйозних інцидентів не зафіксовано.

Поліція під час Рош га-Шана в Умані.

Комунальні служби Умані працювали цілодобово: сміття вивозили кілька разів на добу, а додаткові сили медиків і рятувальників забезпечували порядок. Місцева влада повідомила, що значних перевантажень інфраструктури вдалося уникнути завдяки підготовці та координації дій служб.

Паломник про ціни на оренду житла в Умані

У коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну паломник розповів, що дорога до Умані обійшлася йому у 900 доларів, або понад 37 тисяч гривень, а ціна оренди ліжка становила 450 доларів, або приблизно 18 тисяч гривень.

Зазначимо, що оренда ліжка у порівнянні з минулим роком зросла у півтора раза, адже торік цей же хасид розповідав Новини.LIVE, що ціна за ліжко становить 290 доларів.

Раніше кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн розповідав, які ціни місцеві мешканців Умані встановили для хасидів та що продавали.

Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж з першого дня святкування Рош га-Шана в Умані.