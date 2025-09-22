Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Тисячі хасидів і гори сміття — як минув перший день Рош га-Шана

Тисячі хасидів і гори сміття — як минув перший день Рош га-Шана

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 21:18
Як минув перший день святкувань Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 22 вересня, в Умані відбувся перший день святкування Рош га-Шана. Тисячі хасидів розпочали святкування юдейського Нового року в Умані — молитви й урочистості тривали протягом усього дня.

Про перший день Рош га-Шана протягом дня інформував кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

Реклама
Читайте також:
Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Перший день Рош га-Шана в Умані — як пройшло святкування

Сьогодні, 22 вересня, в Умані відзначили перший день святкування Рош га-Шана. Місто стало центром паломництва для тисяч хасидів з усього світу, які традиційно прибули до могили цадика Нахмана, щоб зустріти юдейський Новий рік у молитві та спільних обрядах.

Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

За даними Держприкордонслужби, цього року в Умань прибуло понад 35 тисяч прочан, серед них близько п’яти тисяч дітей. Оцінки різних джерел варіюються від 31 до 38 тисяч, проте всі підтверджують, що 2025 рік став одним із наймасовіших років для паломництва.

Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч у коментарі Новини.LIVE назвав кількість хасидів, що прибули в місто на святкування Рош га-Шана. За його даними, йдеться про 32 тисячі, серед яких близько пʼять тисяч дітей.

Центральною подією дня стали масові молитви біля могили цадика Нахмана. Тисячі хасидів виконували традиційні обряди та святкові піснеспіви, а атмосфера залишалася урочистою та спокійною. Участь у святкуванні взяли як ті, хто прибув заздалегідь, так і паломники, що дісталися до міста лише напередодні.

Рош га-Шана в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Правоохоронці працювали у посиленому режимі, на вулицях чергували поліцейські патрулі та рятувальники. Для зниження ризиків у зоні паломництва діяли обмеження на продаж алкоголю та піротехніки. Попри сигнали повітряної тривоги, більшість паломників залишалася на місцях молитви, серйозних інцидентів не зафіксовано.

Рош га-Шана в Умані
Поліція під час Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Комунальні служби Умані працювали цілодобово: сміття вивозили кілька разів на добу, а додаткові сили медиків і рятувальників забезпечували порядок. Місцева влада повідомила, що значних перевантажень інфраструктури вдалося уникнути завдяки підготовці та координації дій служб.

Паломник про ціни на оренду житла в Умані

У коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну паломник розповів, що дорога до Умані обійшлася йому у 900 доларів, або понад 37 тисяч гривень, а ціна оренди ліжка становила 450 доларів, або приблизно 18 тисяч гривень.

Зазначимо, що оренда ліжка у порівнянні з минулим роком зросла у півтора раза, адже торік цей же хасид розповідав Новини.LIVE, що ціна за ліжко становить 290 доларів.

Раніше кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн розповідав, які ціни місцеві мешканців Умані встановили для хасидів та що продавали.

Також Новини.LIVE підготували фоторепортаж з першого дня святкування Рош га-Шана в Умані.

паломники Рош га-Шана Умань хасиди святкування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації