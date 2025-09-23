Рош га-Шана в Умані — скільки платять хасиди за житло

Хасиди на святкуванні Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Під час святкування Рош га-Шана в Умані та приїзду хасидів, ціни на житло в місті б'ють усі рекорди. Масштаби попиту перевищили очікування і оренда кімнат та квартир зростає навіть після початку святкування.

Яка вартість житла в Умані для хасидів цьогоріч — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Ціни на житло в Умані на Рош га-Шана

В Умані під час святкування Рош га-Шана майже неможливо орендувати житло чи навіть ліжко. Паломники почали бронювати квартири та будинки задовго до приїзду в Україну. Однак є ті, хто відклав пошуки житла і зараз платить за це шалені гроші.

Так, уманчани здають свою нерухомість навіть за понад сотню тисяч. До прикладу, за віллу на дві ночі, де є 26 ліжок та чотири ванні кімнати, місцеві жителі хочуть 144 тисячі гривень. Це ще вартість зі знижкою, адже без бонусів оренда такого помешкання коштує 180 тисяч гривень.

Оголошення про оренду житла в Умані. Фото: скриншот

Водночас умови у цьому будинку геть на такі, які могли б бути за таку суму. Там аварійна ванна, багато плісняви та іржаві труби.

Також здають будинок за 20 тисяч гривень. В оголошенні вказано, що там є шість ліжок і це недалеко від центру.

Водночас готелі пропонують паломникам один номер за 12 тисяч за добу.

Житло, яке пропонують хасидам в Умані. Фото: скриншот

Нагадаємо, у перший день святкування Рош га-Шана, 22 вересня, хасидам пропонували житло дещо дешевше. Оренда кімнати на добу стартувала від 50 євро.

Крім того, місцеві мешканці продають паломникам різноманітні товари. До прикладу, пляшка негазованої води коштує 3 долари, а кросівки — 50 доларів.