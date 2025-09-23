Как выглядит изнутри медцентр для хасидов в Умани

Рош ха-Шана в Умани — как выглядит медцентр для хасидов
Во вторник, 23 сентября, в Умани стартовал второй день празднования Рош ха-Шана. В Умани развернули медицинский центр для хасидов.
Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит медцентр для хасидов в Умани.
Сегодня, 23 сентября, в Умани стартовал второй день празднования Рош ха-Шана. Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн побывал в медицинском центре для хасидов в Умани.
Александр Саюн рассказал, что в помещении центра разместилась медицинская служба Израиля. Также здание оснащено специальным кабинетом для оказания первой медицинской помощи, а на месте дежурят парамедики.
Кроме того, во время осмотра медцентра, корреспондент Новини.LIVE заметил бутылку из-под пива. Стоит заметить, что весь алкоголь в зоне паломничества запрещен.
