Рош ха-Шана в Умани — как выглядит медцентр для хасидов

Рош ха-Шана в Умани — как выглядит медцентр для хасидов

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 17:12
Как выглядит изнутри медцентр для хасидов в Умани
Празднование Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 23 сентября, в Умани стартовал второй день празднования Рош ха-Шана. В Умани развернули медицинский центр для хасидов.

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн показал, как выглядит медцентр для хасидов в Умани.

Читайте также:

В Умани развернули медцентр для хасидов — как он выглядит

Сегодня, 23 сентября, в Умани стартовал второй день празднования Рош ха-Шана. Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн побывал в медицинском центре для хасидов в Умани.

Александр Саюн рассказал, что в помещении центра разместилась медицинская служба Израиля. Также здание оснащено специальным кабинетом для оказания первой медицинской помощи, а на месте дежурят парамедики.

Кроме того, во время осмотра медцентра, корреспондент Новини.LIVE заметил бутылку из-под пива. Стоит заметить, что весь алкоголь в зоне паломничества запрещен.

Ранее мы информировали, что во второй день празднования Рош ха-Шана в Умани количество хасидов увеличилось.

Также мы рассказывали, как прошел первый день празднования Рош ха-Шана в Умани и были ли какие-то инциденты.

