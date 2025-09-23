Рош ха-Шана в Умани — что происходит на второй день празднования

Празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE

В Умани во вторник, 23 сентября, стартовал второй день празднования Рош ха-Шана. На улицы уже вышли хасиды.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Рош ха-Шана в Умани

Паломники вышли на улицы Умани, чтобы провести утреннюю молитву. В городе продолжается празднование, которое продлится до 24 сентября.

Сейчас верующие завтракают, молятся, танцуют, нюхают мяту и лимон. Кроме того, большинство хасидов курят даже в зонах паломничества.

Журналист Александр Саюн отметил, что сейчас все отели забронированы, но можно арендовать койкоместо за почти 180 тысяч гривен на двое суток.

В городе мусор убирают шесть раз в день. Правоохранители и израильские спасатели контролируют безопасность во время празднования.

Кроме того, известно, что полиция уже изымала алкоголь у хасидов.

Как прошел первый день

Напомним, первый заместитель мэра Умани Олег Ганич сообщил, что в город прибыли примерно 32 тысячи хасидов.

А перевозчики пожаловались на состояние автобусов после поездок с паломниками. По их словам, было очень много грязи.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с первого дня празднования Рош ха-Шана в Умани.

Известно, что мусор из города вывозят шесть раз в сутки за средства, которые платят хасиды как туристический сбор.

Также один из паломников рассказал, как ему в Умани и высказался о российском диктаторе Владимире Путине.

Кроме того, журналист Новини.LIVE Александр Саюн узнал, что и за сколько продают уманцы хасидам.