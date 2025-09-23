Рош ха-Шана в Умани — что происходит на второй день празднования

В Умани стартовал второй день Рош ха-Шана — что происходит
В Умани во вторник, 23 сентября, стартовал второй день празднования Рош ха-Шана. На улицы уже вышли хасиды.
Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.
Рош ха-Шана в Умани
Паломники вышли на улицы Умани, чтобы провести утреннюю молитву. В городе продолжается празднование, которое продлится до 24 сентября.
Сейчас верующие завтракают, молятся, танцуют, нюхают мяту и лимон. Кроме того, большинство хасидов курят даже в зонах паломничества.
Журналист Александр Саюн отметил, что сейчас все отели забронированы, но можно арендовать койкоместо за почти 180 тысяч гривен на двое суток.
В городе мусор убирают шесть раз в день. Правоохранители и израильские спасатели контролируют безопасность во время празднования.
Кроме того, известно, что полиция уже изымала алкоголь у хасидов.
Как прошел первый день
Напомним, первый заместитель мэра Умани Олег Ганич сообщил, что в город прибыли примерно 32 тысячи хасидов.
А перевозчики пожаловались на состояние автобусов после поездок с паломниками. По их словам, было очень много грязи.
Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с первого дня празднования Рош ха-Шана в Умани.
Известно, что мусор из города вывозят шесть раз в сутки за средства, которые платят хасиды как туристический сбор.
Также один из паломников рассказал, как ему в Умани и высказался о российском диктаторе Владимире Путине.
Кроме того, журналист Новини.LIVE Александр Саюн узнал, что и за сколько продают уманцы хасидам.
