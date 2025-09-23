Відео
Головна Новини дня В Умані стартував другий день Рош га-Шана — що відбувається

В Умані стартував другий день Рош га-Шана — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 10:39
Рош га-Шана в Умані — що відбувається на другий день святкування
Святкування Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE

В Умані у вівторок, 23 вересня, стартував другий день святкування Рош га-Шана. На вулиці вже вийшли хасиди.

Про це повідомив журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

Читайте також:

Рош га-Шана в Умані

Паломники вийшли на вулиці Умані, аби провести ранкову молитву. У місті продовжується святкування, яке триватиме до 24 вересня.

Наразі віряни снідають, моляться, танцюють, нюхають мʼяту та лимон. Крім того, більшість хасидів палять навіть у зонах паломництва.

Журналіст Олександр Саюн зазначив, що наразі всі готелі заброньовані, але можна орендувати койкомісце за майже 180 тисяч гривень на дві доби.

У місті сміття прибирають шість разів на день. Правоохоронці та ізраїльські рятувальники контролюють безпеку під час святкування.

Крім того, відомо, що поліція вже вилучала алкоголь у хасидів.

Як минув перший день

Нагадаємо, перший заступник мера Умані Олег Ганіч повідомив, що до міста прибули приблизно 32 тисячі хасидів.

А перевізники поскаржилися на стан автобусів після поїздок з паломниками. За їхніми словами, було дуже багато бруду.

Новини.LIVE підготували фоторепортаж з першого дня святкування Рош га-Шана в Умані.

Відомо, що сміття з міста вивозять шість разів на добу за кошти, які сплачують хасиди як туристичний збір.

Також один з паломників розповів, як йому в Умані та висловився про російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн дізнався, що і за скільки продають уманці хасидам.

паломники Рош га-Шана Умань хасиди свято
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
