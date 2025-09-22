Рош га-Шана в Умані — хасид висловився про Путіна

Хасиди в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані 22 вересня розпочалося святкування Рош га-Шана, яке триватиме до 24 вересня. В місто вже приїхали тисячі хасидів, яким подобається Україна.

Один із паломників розповів у коментарі Новини.LIVE, як йому в Умані.

Що кажуть хасиди про Умань

"Скільки часу буде Умань, стільки Путін — х**ло", — коротко сказав один із хасидів журналісту.

Водночас на запитання, як йому в Умані, він відповів: "Умань good".

Зазначимо, хасиди приїздять до Умані з усього світу, аби зустріти єврейський Новий рік біля могили рабина Нахмана. Цьогоріч святкування Рош га-Шана триватиме з 22 по 24 вересня.

"Я приїжджаю вже дванадцять років. Святкую тридцятиріччя сина, який завдяки рабину Нахману почав говорити і ходити. Це гарна країна, гарні люди. Сподіваюсь, Київський аеропорт відкриється — їхати двадцять годин із Бухареста дуже складно. Має бути мир для всіх", — розповів один із хасидів.

Нагадаємо, цьогоріч в Умань на святкування Рош га-Шана приїхали близько 32 тисяч хасидів. Серед них 5 тисяч дітей.

Паломники часто залишають після себе гори сміття. Так, кореспондент Новини.LIVE провів інспекцію безкоштовних туалетів в Умані, які надає місто.