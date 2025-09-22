Видео
Главная Новости дня Хасид сказал, как ему в Умани, и высказался о Путине — видео

Хасид сказал, как ему в Умани, и высказался о Путине — видео

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 17:12
Рош ха-Шана в Умани — хасид высказался о Путине
Хасиды в Умани. Фото: Новини.LIVE

В Умани 22 сентября началось празднование Рош ха-Шана, которое продлится до 24 сентября. В город уже приехали тысячи хасидов, которым нравится Украина.

Один из паломников рассказал в комментарии Новини.LIVE, как ему в Умани.

Читайте также:

Что говорят хасиды об Умани

"Сколько времени будет Умань, столько Путин — х**ло", — коротко сказал один из хасидов журналисту.

В то же время на вопрос, как ему в Умани, он ответил: "Умань good".

Отметим, хасиды приезжают в Умань со всего мира, чтобы встретить еврейский Новый год у могилы раввина Нахмана. В этом году празднование Рош ха-Шана продлится с 22 по 24 сентября.

"Я приезжаю уже двенадцать лет. Праздную тридцатилетие сына, который благодаря раввину Нахману начал говорить и ходить. Это хорошая страна, хорошие люди. Надеюсь, Киевский аэропорт откроется — ехать двадцать часов из Бухареста очень сложно. Должен быть мир для всех", — рассказал один из хасидов.

Напомним, в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана приехали около 32 тысяч хасидов. Среди них 5 тысяч детей.

Паломники часто оставляют после себя горы мусора. Так, корреспондент Новини.LIVE провел инспекцию бесплатных туалетов в Умани, которые предоставляет город.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
