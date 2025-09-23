Який вигляд має зсередини медцентр для хасидів в Умані

Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 23 вересня, в Умані стартував другий день святкування Рош га-Шана. В Умані розгорнули медичний центр для хасидів.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має медцентр для хасидів в Умані.

Сьогодні, 23 вересня, в Умані стартував другий день святкування Рош га-Шана. Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн побував у медичному центрі для хасидів в Умані.

Олександр Саюн розповів, що в приміщенні центру розмістилася медична служба Ізраїлю. Також будівля оснащена спеціальним кабінетом для надання першої медичної допомоги, а на місці чергують парамедики.

Крім того, під час огляду медцентру, кореспондент Новини.LIVE помітив пляшку з-під пива. Варто зауважити, що весь алкоголь у зоні паломництва заборонений.

Раніше ми інформували, що у другий день святкування Рош га-Шана в Умані кількість хасидів збільшилася.

Також ми розповідали, як минув перший день святкування Рош га-Шана в Умані та чи були якісь інциденти.