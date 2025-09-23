Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рош га-Шана в Умані — який вигляд має медцентр для хасидів

Рош га-Шана в Умані — який вигляд має медцентр для хасидів

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 17:12
Який вигляд має зсередини медцентр для хасидів в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 23 вересня, в Умані стартував другий день святкування Рош га-Шана. В Умані розгорнули медичний центр для хасидів.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має медцентр для хасидів в Умані.

Реклама
Читайте також:

В Умані розгорнули медцентр для хасидів — який вигляд має

Сьогодні, 23 вересня, в Умані стартував другий день святкування Рош га-Шана. Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн побував у медичному центрі для хасидів в Умані.

Олександр Саюн розповів, що в приміщенні центру розмістилася медична служба Ізраїлю. Також будівля оснащена спеціальним кабінетом для надання першої медичної допомоги, а на місці чергують парамедики.

Крім того, під час огляду медцентру, кореспондент Новини.LIVE помітив пляшку з-під пива. Варто зауважити, що весь алкоголь у зоні паломництва заборонений.

Раніше ми інформували, що у другий день святкування Рош га-Шана в Умані кількість хасидів збільшилася.

Також ми розповідали, як минув перший день святкування Рош га-Шана в Умані та чи були якісь інциденти.

паломники Рош га-Шана Умань хасиди медична допомога святкування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації