Який вигляд має зсередини медцентр для хасидів в Умані

Рош га-Шана в Умані — який вигляд має медцентр для хасидів
Сьогодні, 23 вересня, в Умані стартував другий день святкування Рош га-Шана. Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн побував у медичному центрі для хасидів в Умані.
Олександр Саюн розповів, що в приміщенні центру розмістилася медична служба Ізраїлю. Також будівля оснащена спеціальним кабінетом для надання першої медичної допомоги, а на місці чергують парамедики.
Крім того, під час огляду медцентру, кореспондент Новини.LIVE помітив пляшку з-під пива. Варто зауважити, що весь алкоголь у зоні паломництва заборонений.
