Україна
Кількість збільшується — скільки хасидів прибуло до Умані

Кількість збільшується — скільки хасидів прибуло до Умані

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:59
Рош га-Шана в Умані — скільки хасидів приїхало до України
Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Святкування Рош га-Шана в Умані продовжується. Станом на 23 вересня в місті перебуває понад 40 тисяч хасидів.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн, який перебуває в Умані. 

Читайте також:

Хасиди на святкуванні Рош га-Шана в Умані

Журналіст розповів, що є випадки, коли хасиди намагаються незаконно провезти алкоголь. Крім того, в деяких паломників вилучили речовини, які схожі на наркотики. Їх вже передали на експертизу, і якщо вона підтвердиться, наслідки можуть бути невтішні. За даними поліції, у такому разі іноземцям можуть заборонити в'їзд до України на три роки. 

Водночас в Умані розгорнула пункт зі спецобладнанням на випадок надзвичайних ситуацій медична служба Ізраїлю. Знімальна група Новини.LIVE спробувала показати облаштування меднамету та навіть знайшла пляшку з пивом, однак журналістів почали виганяти й забороняти зйомку. 

Також в Умані працює 9 поліціянтів з Ізраїлю — вони допомагають українським колегам і перекладають на іврит.

Нагадаємо, напередодні святкування Рош га-Шана ціни на житло в Умані значно підскочили. Місцеві жителі здають свої будинки навіть за понад 140 тис. грн. 

Крім того, уманці продають для паломників різноманітні товари і встановили на них теж космічні ціни. Вони не приховують, що хочуть заробити на хасидах. 

алкоголь паломники Рош га-Шана Умань хасиди
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
