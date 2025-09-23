Рош га-Шана в Умані — скільки хасидів приїхало до України

Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

Святкування Рош га-Шана в Умані продовжується. Станом на 23 вересня в місті перебуває понад 40 тисяч хасидів.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн, який перебуває в Умані.

Журналіст розповів, що є випадки, коли хасиди намагаються незаконно провезти алкоголь. Крім того, в деяких паломників вилучили речовини, які схожі на наркотики. Їх вже передали на експертизу, і якщо вона підтвердиться, наслідки можуть бути невтішні. За даними поліції, у такому разі іноземцям можуть заборонити в'їзд до України на три роки.

Водночас в Умані розгорнула пункт зі спецобладнанням на випадок надзвичайних ситуацій медична служба Ізраїлю. Знімальна група Новини.LIVE спробувала показати облаштування меднамету та навіть знайшла пляшку з пивом, однак журналістів почали виганяти й забороняти зйомку.

Також в Умані працює 9 поліціянтів з Ізраїлю — вони допомагають українським колегам і перекладають на іврит.

Нагадаємо, напередодні святкування Рош га-Шана ціни на житло в Умані значно підскочили. Місцеві жителі здають свої будинки навіть за понад 140 тис. грн.

Крім того, уманці продають для паломників різноманітні товари і встановили на них теж космічні ціни. Вони не приховують, що хочуть заробити на хасидах.