Главная Новости дня Количество увеличивается — сколько хасидов прибыло в Умань

Количество увеличивается — сколько хасидов прибыло в Умань

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 15:59
Рош ха-Шана в Умани — сколько хасидов приехало в Украину
Хасиды празднуют Рош ха-Шана в Умани. Фото: Новини.LIVE

Празднование Рош ха-Шана в Умани продолжается. По состоянию на 23 сентября в городе находится более 40 тысяч хасидов.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, который находится в Умани.

Хасиды на праздновании Рош ха-Шана в Умани

Журналист рассказал, что есть случаи, когда хасиды пытаются незаконно провезти алкоголь. Кроме того, у некоторых паломников изъяли вещества, которые похожи на наркотики. Их уже передали на экспертизу, и если она подтвердится, последствия могут быть неутешительными. По данным полиции, в таком случае иностранцам могут запретить въезд в Украину на три года.

В то же время в Умани развернула пункт со спецоборудованием на случай чрезвычайных ситуаций медицинская служба Израиля. Съемочная группа Новини.LIVE попыталась показать обустройство медпалатки и даже нашла бутылку с пивом, однако журналистов начали выгонять и запрещать съемку.

Также в Умани работает 9 полицейских из Израиля — они помогают украинским коллегам и переводят на иврит.

Напомним, накануне празднования Рош ха-Шана цены на жилье в Умани значительно подскочили. Местные жители сдают свои дома даже за более 140 тыс. грн.

Кроме того, уманчане продают для паломников разнообразные товары и установили на них тоже космические цены. Они не скрывают, что хотят заработать на хасидах.

