У хасидов нашли наркотики в Умани - за это им могут запретить въезд в Умань

У некоторых паломников-хасидов в Умани правоохранители изъяли вещества, похожие на наркотики. Сведения о таких инцидентах внесли в Единый реестр досудебного расследования.

Об этом в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк во вторник, 23 сентября.

У хасидов, вероятно, нашли наркотики — что им грозит

"Были случаи, когда у паломников изымали вещества, которые внешне похожи на наркотические. Паломник может получить запрет в Умань на три года, а для него это худшее наказание", — отметила Вовк.

По словам пресс-секретаря, в случае, если правоохранители докажут, что изъятым веществом являются именно наркотики, то паломник может получить запрет на въезд в Умань сроком на три года.

Также сообщается, что для поддержания правопорядка Израиль отправил в Украину девять полицейских, которые разъясняют паломникам установленные правила.

