Главная Новости дня Некоторым хасидам могут запретить въезд в Умань — что случилось

Некоторым хасидам могут запретить въезд в Умань — что случилось

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 15:03
У хасидов нашли наркотики в Умани - за это им могут запретить въезд в Умань
Правоохранитель в Умани. Фото: Новини.LIVE

У некоторых паломников-хасидов в Умани правоохранители изъяли вещества, похожие на наркотики. Сведения о таких инцидентах внесли в Единый реестр досудебного расследования.

Об этом в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну сообщила пресс-секретарь полиции Черкасской области Зоя Вовк во вторник, 23 сентября.

У хасидов, вероятно, нашли наркотики — что им грозит

"Были случаи, когда у паломников изымали вещества, которые внешне похожи на наркотические. Паломник может получить запрет в Умань на три года, а для него это худшее наказание", — отметила Вовк.

По словам пресс-секретаря, в случае, если правоохранители докажут, что изъятым веществом являются именно наркотики, то паломник может получить запрет на въезд в Умань сроком на три года.

Также сообщается, что для поддержания правопорядка Израиль отправил в Украину девять полицейских, которые разъясняют паломникам установленные правила.

Напомним, ранее сообщалось, какую космическую сумму платят хасиды за жилье в Умани.

Также мы писали, во сколько обходятся паломникам продукты в Умани.

Жители Умани не скрывают, что хотят заработать на хасидах.

А один из паломников рассказал, что думает о российском диктаторе Владимире Путине.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
