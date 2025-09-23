Відео
Деяким хасидам можуть заборонити в'їзд до Умані — що трапилось

Деяким хасидам можуть заборонити в’їзд до Умані — що трапилось

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 15:03
У хасидів знайшли наркотики в Умані - за це їм можуть заборонити в’їзд до Умані
Правоохоронець в Умані. Фото: Новини.LIVE

У деяких паломників-хасидів в Умані правоохоронці вилучили речовини, схожі на наркотики. Відомості про такі інциденти внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування. 

Про це у коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну повідомила речниця поліції Черкащини Зоя Вовк у вівторок, 23 вересня.

У хасидів, ймовірно, знайшли наркотики — що їм загрожує

"Траплялися випадки, коли у паломників вилучали речовини, які зовні схожі на наркотичні. Паломник може отримати заборону до Умані на три роки, а для нього це найгірше покарання", — зазначила Вовк.

За словами речниці, у випадку, якщо правоохоронці доведуть, що вилученою речовиною є саме наркотики, то паломник може отримати заборону на в'їзд до Умані строком на три роки. 

Також повідомляється, що для підтримки правопорядку Ізраїль відправив в Україну дев'ять поліцейських, які роз'яснюють паломникам встановлені правила.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, яку космічну суму платять хасиди за житло в Умані.

Також ми писали, у скільки обходяться паломникам продукти в Умані.

Жителі Умані не приховують, що хочуть заробити на хасидах.

А один із паломників розповів, що думає про російського диктатора Володимира Путіна.

наркотики поліція паломники Умань хасиди
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
