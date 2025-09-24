Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Новини дня Рош га-Шана в Умані завершується — хасиди збираються додому

Рош га-Шана в Умані завершується — хасиди збираються додому

Дата публікації: 24 вересня 2025 17:31
Святкування Рош га-Шана в Умані — хасиди залишають зону паломництва
Хасиди на святкуванні Рош га-Шана в Умані. Фото: Новини.LIVE

В Умані 24 вересня пройшов третій та останній день святкування Рош га-Шана. Хасиди вже готуються залишати зону паломництва та роз'їжджатися додому.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн, який працює на місці події.

Читайте також:

Хасиди їдуть з Умані

Хасиди готуються їхати додому з Умані. Для них в місті вивісили розклад транспорту та навіть монтують зупинки. Хоча ще торік облаштованої зони для посадки пасажирів не було.

Зараз для виїзду паломників вже готують автобуси, а біля блокпостів облаштовують тимчасовий автовокзал.

Зазначимо, що цьогоріч в Умань приїхало понад 40 тисяч хасидів для святкування єврейського Нового року. 

Попри космічні ціни на житло та інші товари в місті, паломники збирались на спільні великі молитви, проводили обряди та веселились. 

Нагадаємо, раніше ми писали, який вигляд має медцентр для хасидів в Умані. Під час святкування Рош га-Шана паломники розгорнули свій пункт в місті. 

Крім того, журналіст Новини.LIVE запитав, як місцеві ставляться до хасидів. Уманці не приховують, що хочуть на них заробити і нормально все сприймають. 

поїздки паломники Рош га-Шана Умань хасиди
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
