Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Новини дня В Умані стартував третій день Рош га-Шана — яка ситуація в місті

В Умані стартував третій день Рош га-Шана — яка ситуація в місті

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 12:21
Хасиди відзначають третій день Рош га-Шана в Умані біля могили рабина Нахмана
Святкування Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE

В Умані тривають масові святкування Рош га-Шана, на які з’їхалися десятки тисяч хасидів із різних куточків світу. На вулицях міста можна побачити переповнені лавки з продуктами та книжками, традиційні ритуальні атрибути, а після гучних трапез утворюються купи сміття.

Про повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн, який перебуває на місці події. 

Читайте також:

В Умані розпочався третій день святкування Рош га-Шана 

Рош га-Шана вважається єврейським Новим роком і символізує початок нового духовного циклу, коли віряни моляться про благополуччя, мир і прощення гріхів.

Це свято має особливе значення для послідовників брацлавського хасидизму, адже саме в Умані похований їхній духовний наставник — рабин Нахман. Щороку паломники приїжджають до його могили, щоб виконати молитви, які, за традицією, приносять духовне очищення та благословення на рік уперед.

Наразі в Умані переповнені вулиці натовпом з паломиників. Обабіч доріг працюють книжкові та продуктові крамниці, традиційні ритуальні атрибути та гори сміття після трапез.

Також кореспондент Новини.LIVE повідомляє, що під час молебню пролунала повітряна тривога. 

Нагадаємо, в Умані також діють медцентри для хасидів, які потребують медичної допомоги. 

Також читайте на Новини.LIVE, скільки коштує житло в Умані для хасидів в 2025 році та чому декотрим з паломників можуть заборонити в'їзд в Україну. 

Рош га-Шана релігія Умань хасиди святкування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
