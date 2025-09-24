Хасиди відзначають третій день Рош га-Шана в Умані біля могили рабина Нахмана

Святкування Рош га-Шана. Фото: Новини.LIVE

В Умані тривають масові святкування Рош га-Шана, на які з’їхалися десятки тисяч хасидів із різних куточків світу. На вулицях міста можна побачити переповнені лавки з продуктами та книжками, традиційні ритуальні атрибути, а після гучних трапез утворюються купи сміття.

Про повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн, який перебуває на місці події.

Рош га-Шана вважається єврейським Новим роком і символізує початок нового духовного циклу, коли віряни моляться про благополуччя, мир і прощення гріхів.

Це свято має особливе значення для послідовників брацлавського хасидизму, адже саме в Умані похований їхній духовний наставник — рабин Нахман. Щороку паломники приїжджають до його могили, щоб виконати молитви, які, за традицією, приносять духовне очищення та благословення на рік уперед.

Наразі в Умані переповнені вулиці натовпом з паломиників. Обабіч доріг працюють книжкові та продуктові крамниці, традиційні ритуальні атрибути та гори сміття після трапез.

Також кореспондент Новини.LIVE повідомляє, що під час молебню пролунала повітряна тривога.

Нагадаємо, в Умані також діють медцентри для хасидів, які потребують медичної допомоги.

