Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Оккупанты захватили ребенка после расстрела семьи на Донетчине
Главная Новости дня В Умани стартовал третий день Рош ха-Шана — какая ситуация

В Умани стартовал третий день Рош ха-Шана — какая ситуация

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 12:21
Хасиды отмечают третий день Рош ха-Шана в Умани у могилы раввина Нахмана
Празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE

В Умани продолжаются массовые празднования Рош ха-Шана, на которые съехались десятки тысяч хасидов из разных уголков мира. На улицах города можно увидеть переполненные лавки с продуктами и книгами, традиционные ритуальные атрибуты, а после шумных трапез образуются кучи мусора.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, который находится на месте происшествия.

Реклама
Читайте также:

В Умани начался третий день празднования Рош ха-Шана

Рош ха-Шана считается еврейским Новым годом и символизирует начало нового духовного цикла, когда верующие молятся о благополучии, мире и прощении грехов.

Этот праздник имеет особое значение для последователей брацлавского хасидизма, ведь именно в Умани похоронен их духовный наставник — раввин Нахман. Ежегодно паломники приезжают к его могиле, чтобы выполнить молитвы, которые, по традиции, приносят духовное очищение и благословение на год вперед.

Сейчас в Умани переполнены улицы толпой из паломников. По обе стороны дорог работают книжные и продуктовые магазины, традиционные ритуальные атрибуты и горы мусора после трапез.

Также корреспондент Новини.LIVE сообщает, что во время молебна прозвучала воздушная тревога.

Напомним, в Умани также действуют медцентры для хасидов, которые нуждаются в медицинской помощи.

Также читайте на Новини.LIVE, сколько стоит жилье в Умани для хасидов в 2025 году и почему некоторым из паломников могут запретить въезд в Украину.

Рош ха-Шана религия Умань хасиды празднование
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации