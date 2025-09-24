Хасиды отмечают третий день Рош ха-Шана в Умани у могилы раввина Нахмана

В Умани стартовал третий день Рош ха-Шана — какая ситуация
В Умани продолжаются массовые празднования Рош ха-Шана, на которые съехались десятки тысяч хасидов из разных уголков мира. На улицах города можно увидеть переполненные лавки с продуктами и книгами, традиционные ритуальные атрибуты, а после шумных трапез образуются кучи мусора.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, который находится на месте происшествия.
В Умани начался третий день празднования Рош ха-Шана
Рош ха-Шана считается еврейским Новым годом и символизирует начало нового духовного цикла, когда верующие молятся о благополучии, мире и прощении грехов.
Этот праздник имеет особое значение для последователей брацлавского хасидизма, ведь именно в Умани похоронен их духовный наставник — раввин Нахман. Ежегодно паломники приезжают к его могиле, чтобы выполнить молитвы, которые, по традиции, приносят духовное очищение и благословение на год вперед.
Сейчас в Умани переполнены улицы толпой из паломников. По обе стороны дорог работают книжные и продуктовые магазины, традиционные ритуальные атрибуты и горы мусора после трапез.
Также корреспондент Новини.LIVE сообщает, что во время молебна прозвучала воздушная тревога.
Напомним, в Умани также действуют медцентры для хасидов, которые нуждаются в медицинской помощи.
Также читайте на Новини.LIVE, сколько стоит жилье в Умани для хасидов в 2025 году и почему некоторым из паломников могут запретить въезд в Украину.
Читайте Новини.LIVE!