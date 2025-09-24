Хасиды отмечают третий день Рош ха-Шана в Умани у могилы раввина Нахмана

Празднование Рош ха-Шана. Фото: Новини.LIVE

В Умани продолжаются массовые празднования Рош ха-Шана, на которые съехались десятки тысяч хасидов из разных уголков мира. На улицах города можно увидеть переполненные лавки с продуктами и книгами, традиционные ритуальные атрибуты, а после шумных трапез образуются кучи мусора.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн, который находится на месте происшествия.

Рош ха-Шана считается еврейским Новым годом и символизирует начало нового духовного цикла, когда верующие молятся о благополучии, мире и прощении грехов.

Этот праздник имеет особое значение для последователей брацлавского хасидизма, ведь именно в Умани похоронен их духовный наставник — раввин Нахман. Ежегодно паломники приезжают к его могиле, чтобы выполнить молитвы, которые, по традиции, приносят духовное очищение и благословение на год вперед.

Сейчас в Умани переполнены улицы толпой из паломников. По обе стороны дорог работают книжные и продуктовые магазины, традиционные ритуальные атрибуты и горы мусора после трапез.

Также корреспондент Новини.LIVE сообщает, что во время молебна прозвучала воздушная тревога.

Напомним, в Умани также действуют медцентры для хасидов, которые нуждаются в медицинской помощи.

