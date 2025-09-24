Хасиди облаштували ресторан-укриття в Умані

В Умані хасиди облаштували ресторан-укриття — відео
У середу, 24 вересня, в Умані відбувся останній день святкування Рош га-Шана. За час перебування в місті протягом трьох днів хасиди облаштували ресторан-укриття.
Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має ресторан-укриття в Умані, який облаштували хасиди.
Рош га-Шана в Умані — хасиди облаштували ресторан-укриття
У середу, 24 вересня, в Умані пройшов третій та останній день святкування Рош га-Шана.
Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE розповів, що святкування юдейського Нового року добігає завершення. У місті вже готують автобуси для виїзду паломників, біля блокпостів облаштовують тимчасовий автовокзал.
Одне з укриттів у зоні паломництва хасиди перетворили на імпровізований ресторан. Там навіть були келихи та вино.
Водночас організатори нагадують, що вживання й продаж алкоголю на території святкування суворо заборонені.
Як розповів журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, у місцевих магазинах підтвердили, що міцний алкоголь не продають. Натомість паломники використовують виноградний сік або вино для релігійного обряду кідуш.
Нагадаємо, що 24 вересня в Умані відбувся останній день святкування Рош га-Шана — хасиди вже готуються повертатися додому.
