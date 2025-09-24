Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Умані хасиди облаштували ресторан-укриття — відео

В Умані хасиди облаштували ресторан-укриття — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 19:57
Хасиди облаштували ресторан-укриття в Умані
Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У середу, 24 вересня, в Умані відбувся останній день святкування Рош га-Шана. За час перебування в місті протягом трьох днів хасиди облаштували ресторан-укриття.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має ресторан-укриття в Умані, який облаштували хасиди.

Реклама
Читайте також:

Рош га-Шана в Умані — хасиди облаштували ресторан-укриття

У середу, 24 вересня, в Умані пройшов третій та останній день святкування Рош га-Шана.

Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE розповів, що святкування юдейського Нового року добігає завершення. У місті вже готують автобуси для виїзду паломників, біля блокпостів облаштовують тимчасовий автовокзал.

Одне з укриттів у зоні паломництва хасиди перетворили на імпровізований ресторан. Там навіть були келихи та вино.

Водночас організатори нагадують, що вживання й продаж алкоголю на території святкування суворо заборонені.

Як розповів журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, у місцевих магазинах підтвердили, що міцний алкоголь не продають. Натомість паломники використовують виноградний сік або вино для релігійного обряду кідуш.

Нагадаємо, що 24 вересня в Умані відбувся останній день святкування Рош га-Шана — хасиди вже готуються повертатися додому.

Раніше ми інформували, скільки цьогоріч хасидів приїхало до Умані на святкування Рош га-Шана.

паломники Рош га-Шана Умань хасиди святкування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації