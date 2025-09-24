Хасиди облаштували ресторан-укриття в Умані

Святкування Рош га-Шана в Умані 22 вересня 2025 року. Фото: Новини.LIVE

У середу, 24 вересня, в Умані відбувся останній день святкування Рош га-Шана. За час перебування в місті протягом трьох днів хасиди облаштували ресторан-укриття.

Кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн показав, який вигляд має ресторан-укриття в Умані, який облаштували хасиди.

Журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE розповів, що святкування юдейського Нового року добігає завершення. У місті вже готують автобуси для виїзду паломників, біля блокпостів облаштовують тимчасовий автовокзал.

Одне з укриттів у зоні паломництва хасиди перетворили на імпровізований ресторан. Там навіть були келихи та вино.

Водночас організатори нагадують, що вживання й продаж алкоголю на території святкування суворо заборонені.

Як розповів журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн, у місцевих магазинах підтвердили, що міцний алкоголь не продають. Натомість паломники використовують виноградний сік або вино для релігійного обряду кідуш.

