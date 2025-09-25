Відео
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Новини дня Зеленський провів зустріч з Американським єврейським комітетом

Зеленський провів зустріч з Американським єврейським комітетом

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:10
Зеленський зустрівся з Американським єврейським комітетом
Зеленський зустрівся з представниками Американського єврейського комітету. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Американського єврейського комітету та привітав їх зі святом Рош га-Шана. Під час розмови він підкреслив важливість подальшої підтримки України з боку Сполучених Штатів на федеральному рівні та в Конгресі.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 25 вересня.

Читайте також:

Зустріч з Американським єврейським комітетом

Президент відзначив, що під час зустрічі йшлося про продовження підтримки України, а також відстоювання її інтересів у США. Окремо обговорили питання посилення обороноздатності, санкційної політики та інвестиційної діяльності. Зеленський наголосив, що для України має особливе значення двопартійна й двопалатна підтримка у цих напрямках.

"Дякую за зустріч. Цінуємо підтримку комітету й голоси в Сполучених Штатах Америки. Це дуже важливо", — зазначив Зеленський.

Президент, таким чином, підкреслив, що вдячний комітету за солідарність, проявлену до українського народу, і за допомогу в просуванні ключових ініціатив на міжнародній арені. Він додав, що такі контакти зміцнюють позиції України у відносинах зі стратегічними партнерами. Зеленський побажав, аби новий рік приніс мир і безпеку для всіх.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 25 вересня висловив вдячність американському народові, президентові Дональду Трампу та конгресменам за постійну допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії.

Раніше ми також інформували, що 24 вересня в Умані завершилися триденні святкування Рош га-Шана. Під час перебування в місті паломники-хасиди облаштували ресторан, який одночасно виконував функції укриття.

Володимир Зеленський США Рош га-Шана євреї комітети
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
