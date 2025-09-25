Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку

Зеленский встретился с делегацией. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности двухпартийной поддержки со стороны США. Он поблагодарил американский народ, президента Дональда Трампа и членов Конгресса за последовательную помощь в противостоянии российской агрессии.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 25 сентября.

Встреча с делегацией Конгресса США

Глава государства провел встречу с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Крис Кунс, Марк Келли, Ричард Блюменталь и конгрессмены Джо Уилсон, Грегори Микс и Йонг Ким. Зеленский отметил, что такая встреча в очередной раз подтверждает неизменность американской поддержки. Он подчеркнул важность двухпартийного единства для Украины в нынешних условиях.

"Украина очень благодарна за двухпартийную поддержку на протяжении всех этих лет. Благодарны американскому народу, благодарны Президенту. Это очень важно для украинцев", — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что во время переговоров обсуждали ключевые вопросы: ситуацию на фронте, необходимость современных систем противовоздушной обороны и поддержку украинской резолюции о похищении и депортации детей. Отдельное внимание уделили усилению санкций против России, использованию замороженных активов и развитию сотрудничества между Украиной и США.

