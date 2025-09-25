Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Главная Новости дня Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно

Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 14:02
Зеленский поблагодарил США за двухпартийную поддержку
Зеленский встретился с делегацией. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности двухпартийной поддержки со стороны США. Он поблагодарил американский народ, президента Дональда Трампа и членов Конгресса за последовательную помощь в противостоянии российской агрессии.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 25 сентября.

Реклама
Читайте также:

Встреча с делегацией Конгресса США

Глава государства провел встречу с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США, в состав которой вошли сенаторы Крис Кунс, Марк Келли, Ричард Блюменталь и конгрессмены Джо Уилсон, Грегори Микс и Йонг Ким. Зеленский отметил, что такая встреча в очередной раз подтверждает неизменность американской поддержки. Он подчеркнул важность двухпартийного единства для Украины в нынешних условиях.

"Украина очень благодарна за двухпартийную поддержку на протяжении всех этих лет. Благодарны американскому народу, благодарны Президенту. Это очень важно для украинцев", — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что во время переговоров обсуждали ключевые вопросы: ситуацию на фронте, необходимость современных систем противовоздушной обороны и поддержку украинской резолюции о похищении и депортации детей. Отдельное внимание уделили усилению санкций против России, использованию замороженных активов и развитию сотрудничества между Украиной и США.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, предоставил ли Трамп разрешение на удары по России.

Ранее мы также информировали, что Владимир Зеленский подытожил результаты своей встречи с Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Конгресс встреча
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации