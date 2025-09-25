Зеленский ответил, разрешил ли Трамп наносить удары по целям в РФ

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, разрешил ли американский президент Дональд Трамп наносить удары по России. По его словам ВСУ смогут давать ответ врагу в случае атаки по украинской энергетике.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Axios.

Реклама

Читайте также:

Зеленский высказался об ударах по целям в РФ

Зеленский сообщил, что во время встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН обратился к нему с одной конкретной просьбой - предоставить новую систему вооружения. По словам главы государства, именно она способна заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. О каком именно оружии идет речь, Зеленский не уточнил, однако отметил, что Трамп отреагировал положительно.

"Если США дадут нам такое дальнобойное оружие, мы его используем. Мы не террористы. Наши люди сейчас ненавидят россиян за начало войны и убийства, но все понимают, что нам не нужно атаковать гражданских", — сказал Зеленский.

В то же время президент допустил возможность атак на центры российской власти.

"Они должны знать, где располагаются бомбоубежища. Если они не прекратят войну — в любом случае они будут в них нуждаться", — подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что во время переговоров Трамп поднял вопрос симметричного ответа на действия России. Также американский президент выразил согласие на удары по дроновым фабрикам и ракетным объектам, хотя, по словам Зеленского, эти цели хорошо защищены.

"Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает то, что мы можем отвечать по энергетике", — добавил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил усиление украинской системы ПВО с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

А также в интервью изданию Axios Зеленский сказал, что готов уйти с поста президента Украины после окончания войны. Он не исключает проведения выборов сразу после прекращения боевых действий.