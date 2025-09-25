Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Новости дня Зеленский заявил о готовности уйти с должности президента

Зеленский заявил о готовности уйти с должности президента

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:22
Зеленский заявил что готов уйти с должности после завершения войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны готов покинуть пост главы государства. Российский диктатор должен принять в свою очередь решение прекратить огонь.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию Axios.

Реклама
Читайте также:

Владимир Зеленский назвал условия для проведения выборов

Журналист поинтересовался при каких условиях Владимир Зеленский согласится на выборы. В частности, если Владимир Путин согласится на прекращение огня.

На этот вопрос Владимир Зеленский ответил утвердительно.

В то же время Владимир Зеленский высказался, хочет ли снова баллотироваться на выборы в Украине в мирное время.

"Если мы закончим войну с россиянами, то я готов не баллотироваться. Я готов не идти, потому что моя цель — это не выборы. Я очень хочу проведения выборов, но сейчас очень сложные времена в моей стране, а я должен помочь моей стране. Моя задача это закончить войну", — высказался Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о готовности провести выборы в Украине даже если это нарушит Конституцию.

Ранее сообщалось, что госбюджет Украины пока не имеет ресурсов для проведения выборов — известна сумма.

Владимир Зеленский выборы Украина президент война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации