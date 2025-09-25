Зеленский заявил что готов уйти с должности после завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после завершения войны готов покинуть пост главы государства. Российский диктатор должен принять в свою очередь решение прекратить огонь.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию Axios.

Журналист поинтересовался при каких условиях Владимир Зеленский согласится на выборы. В частности, если Владимир Путин согласится на прекращение огня.

На этот вопрос Владимир Зеленский ответил утвердительно.

В то же время Владимир Зеленский высказался, хочет ли снова баллотироваться на выборы в Украине в мирное время.

"Если мы закончим войну с россиянами, то я готов не баллотироваться. Я готов не идти, потому что моя цель — это не выборы. Я очень хочу проведения выборов, но сейчас очень сложные времена в моей стране, а я должен помочь моей стране. Моя задача это закончить войну", — высказался Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял о готовности провести выборы в Украине даже если это нарушит Конституцию.

