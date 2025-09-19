У ЦВК заявили, що, а ні законодавчих, а ні фінансових передумов для проведення виборів у 2026 році немає

Вибори в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН

Центральна виборча комісія (ЦВК) працює у своєму звичайному режимі, але у 2026 році вибори не заплановані. Під час воєнного стану проведення виборів нереальне, до того ж на це немає грошей.

Про це під час етеру на каналі "Київ" заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Основні проблеми проведення виборів у 2026 році

Чиновник зазначив, що законодавство про воєнний стан чітко каже, що під час дії воєнного і надзвичайного стану вибори не проводяться. Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів України під час воєнного і надзвичайного стану проведені бути не можуть.

"Попри це ЦВК напрацьовує законодавчі пропозиції, пов'язані з майбутніми повоєнними виборами. На сьогодні й відповідно до законодавства передумов для проведення виборів не існує", — зазначив Дубовик.

Заступник голови ЦВК також нагадав, що вибори — дуже затратна частина бюджету країни, а під час війни виділити декілька десятків мільярдів гривень на проведення виборів немає можливості.

"За розрахунками минулого року, які робили фахівці ЦВК, на вибори знадобиться не менше ніж 16-20 мільярдів гривень. В бюджеті вільних грошей немає, а без грошей не може бути виборів. Отже, а ні фінансових, а ні законодавчих умов для виборів 2026 році не існує", — підсумував заступник голови ЦВК.

