Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вибори у 2026 році — ЦВК про їхню реальність та вартість

Вибори у 2026 році — ЦВК про їхню реальність та вартість

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 06:02
У ЦВК заявили, що, а ні законодавчих, а ні фінансових передумов для проведення виборів у 2026 році немає
Вибори в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН

Центральна виборча комісія (ЦВК) працює у своєму звичайному режимі, але у 2026 році вибори не заплановані. Під час воєнного стану проведення виборів нереальне, до того ж на це немає грошей.

Про це під час етеру на каналі "Київ" заявив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Реклама
Читайте також:

Основні проблеми проведення виборів у 2026 році

 

Чиновник зазначив, що законодавство про воєнний стан чітко каже, що під час дії воєнного і надзвичайного стану вибори не проводяться. Конституція прямо вказує, що вибори народних депутатів України під час воєнного і надзвичайного стану проведені бути не можуть.

"Попри це ЦВК напрацьовує законодавчі пропозиції, пов'язані з майбутніми повоєнними виборами. На сьогодні й відповідно до законодавства передумов для проведення виборів не існує", — зазначив Дубовик.

Заступник голови ЦВК також нагадав, що вибори — дуже затратна частина бюджету країни, а під час війни виділити декілька десятків мільярдів гривень на проведення виборів немає можливості. 

"За розрахунками минулого року, які робили фахівці ЦВК, на вибори знадобиться не менше ніж 16-20 мільярдів гривень. В бюджеті вільних грошей немає, а без грошей не може бути виборів. Отже, а ні фінансових, а ні законодавчих умов для виборів 2026 році не існує", — підсумував заступник голови ЦВК. 

Раніше у ЦВК пояснювали, чи можливе проведення місцевих виборів в Україні під час війни.

Також ми повідомляли, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев вважає, що країна хоче виборів. За його словами, шість років — це забагато у владі.

ЦВК вибори воєнний стан бюджет війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації