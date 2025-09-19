Видео
Главная Новости дня Выборы в 2026 году — ЦИК об их реальности и стоимости

Выборы в 2026 году — ЦИК об их реальности и стоимости

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 06:02
В ЦИК заявили, что, ни законодательных, ни финансовых предпосылок для проведения выборов в 2026 году нет
Выборы в Украине. Иллюстративное фото: УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работает в своем обычном режиме, но в 2026 году выборы не запланированы. Во время военного положения проведение выборов нереально, к тому же на это нет денег.

Об этом во время эфира на канале "Киев" заявил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Читайте также:

Основные проблемы проведения выборов в 2026 году

 

Чиновник отметил, что законодательство о военном положении четко говорит, что во время действия военного и чрезвычайного положения выборы не проводятся. Конституция прямо указывает, что выборы народных депутатов Украины во время военного и чрезвычайного положения проведены быть не могут.

"Несмотря на это ЦИК нарабатывает законодательные предложения, связанные с будущими послевоенными выборами. На сегодня и в соответствии с законодательством предпосылок для проведения выборов не существует", — отметил Дубовик.

Заместитель председателя ЦИК также напомнил, что выборы - очень затратная часть бюджета страны, а во время войны выделить несколько десятков миллиардов гривен на проведение выборов нет возможности.

"По расчетам прошлого года, которые делали специалисты ЦИК, на выборы понадобится не менее 16-20 миллиардов гривен. В бюджете свободных денег нет, а без денег не может быть выборов. Следовательно, ни финансовых, ни законодательных условий для выборов 2026 году не существует", — подытожил заместитель председателя ЦИК.

Ранее в ЦИК объясняли, возможно ли проведение местных выборов в Украине во время войны.

Также мы сообщали, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев считает, что страна хочет выборов. По его словам, шесть лет - это слишком много во власти.

ЦИК выборы военное положение бюджет война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
