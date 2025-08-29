Даниил Гетменцев сделал заявление о выборах в Украине

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из видео

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что страна хочет выборов. По его словам, шесть лет — это слишком много во власти.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью Новини.LIVE в пятницу, 29 августа.

Гетманцев считает, что сейчас власть Украины нуждается в переподтверждении доверия от граждан, поскольку шесть лет во власти — слишком много.

"Нам бы хотелось, чтобы то все, что мы делали с 2019 года, те, кто пришел, продолжили. Мы должны обеспечивать преемственность в политике, а не пребывание десятилетиями у власти", — добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что был бы рад, если бы уже состоялись выборы. По его словам, тогда можно было бы избежать лишнего политического напряжения.

Ранее глава государства объяснил, что во время войны в Украине не может проходить проведение выборов.