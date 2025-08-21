Видео
Главная Новости дня Зеленский заявил, что не может дождаться выборов

Зеленский заявил, что не может дождаться выборов

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 12:31
Зеленский высказался относительно проведения выборов в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами 20 августа заявил, что обсуждение выборов в военное время не имеет никакой пользы для государства и только создает почву для политических споров. Он подчеркнул, что такие дискуссии способны раскалывать общество в критический для страны период.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам главы государства, он был бы рад, если бы выборы уже состоялись, ведь тогда можно было бы закрыть эту тему и избежать лишнего политического напряжения.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д.", — высказался Зеленский.

Также президент подчеркнул, что сейчас его главный приоритет — завершение войны, а не политические баталии.

Он обратился к политическим силам с просьбой не расшатывать ситуацию и дать возможность сосредоточиться на ключевой задаче.

"Главное, чтобы они дали мне возможность закончить войну, а не раскололи государство до этого. Это единственная просьба ко всем желающим", — заявил он.

Напомним, в Украине нередко обсуждается проведение выборов. Так недавно нардеп Сергей Евтушок заявил, что для проведения выборов понадобится минимум полгода подготовки.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что проведения выборов в Украине не будет до тех пор, пока война не закончится.

Владимир Зеленский выборы Украина голосование война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
