Головна Новини дня Зеленський заявив, що не може дочекатися виборів

Зеленський заявив, що не може дочекатися виборів

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 12:31
Зеленський висловився щодо проведення виборів в України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 20 серпня заявив, що обговорення виборів у воєнний час не має жодної користі для держави й лише створює підґрунтя для політичних суперечок. Він наголосив, що такі дискусії здатні розколювати суспільство у критичний для країни період.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також:

Зеленський заявив, що сам радів би виборам в Україні

За словами глави держави, він був би радий, якби вибори вже відбулися, адже тоді можна було б закрити цю тему та уникнути зайвої політичної напруги.

"Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо", — висловився Зеленський.

Також президент наголосив, що наразі його головний пріоритет — завершення війни, а не політичні баталії.

Він звернувся до політичних сил із проханням не розхитувати ситуацію і дати можливість зосередитися на ключовому завданні.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", — заявив він.

Нагадаємо, в Україні нерідко обговорюється проведення виборів. Так нещодавно нардеп Сергій Євтушок заявив, що для проведення виборів знадобиться щонайменше пів року підготовки. 

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що проведення виборів в Україні не буде доти, поки війна не закінчиться.

Володимир Зеленський вибори Україна голосування війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
