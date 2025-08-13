Відео
Головна Новини дня Нардеп відповів, скільки триватиме підготовка до виборів

Нардеп відповів, скільки триватиме підготовка до виборів

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 12:23
Вибори в Україні — скільки триватиме підготовка
Виборча дільниця. Ілюстративне фото: УНІАН

Народний депутат України Сергій Євтушок пояснив, скільки триватиме підготовка до виборів після закінчення повномасштабної війни. За його підрахунками, цей процес може тривати пів року.

Про це Сергій Євтушок сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 13 серпня.

Читайте також:

Нардеп про підготовку до виборів після війни

За словами нардепа, після завершення бойових дій підготовка до виборчих кампаній триватиме щонайменше пів року.

Посадовець зауважив, що тоді необхідно буде відновити роботу реєстру виборців, виборчих комісій та організувати дільниці — зокрема, закордонні.

"Вибори під час війни провести неможливо — це перший пункт. Другий пункт — після того, як тільки зупиниться війна, протягом пів року триватиме підготовчий процес до виборчих кампаній, а потім лише вибори. Відновлюються повність роботи всіх галузей, зокрема медійна. 

Бо ж вибори — це не лише, коли приходиш на дільницю й голосуєш. Вибори — це реєстр виборців, це організація виборів на різних територіях, робота територіальних комісій, організація закордонних дільниць і ряд інших речей, які потрібно зробити. Тому я не погоджуюся з тим, що вибори під час війни провести легко", — зазначив Євтушок.

Водночас нардеп повідомив, що, за інформацією ЗМІ, певні процеси уже відбуваються: за дорученням президента кілька суб’єктів законодавчої ініціативи готують зміни, які можуть передбачати разове відхилення від чинного виборчого кодексу, зокрема запровадження закритих партійних списків. 

Нагадаємо, що нещодавно експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ Андрій Магера заявив, що наразі в Україні влада залишається легітимною, попри те, що закінчився п'ятирічний термін.

Раніше заступник очільника центральної виборчої комісії Сергій Дубовик відповів, чи можливо провести вибори в Україні онлайн.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
