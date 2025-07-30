Онлайн-вибори в Україні — заступник глави ЦВК оцінив можливість проведення

Телефон у руках людини. Фото ілюстративне: Pexels

Заступник очільника центральної виборчої комісії Сергій Дубовик оцінив можливість проведення виборів в Україні онлайн. За його словами, наразі це неможливо, оскільки немає технічної можливості гарантувати таємницю голосування.

Про це Сергій Дубовик сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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"Це в умовах України і її організаційного простору для проведення виборів на сьогодні неможливо", — зазначив Дубовик.

За його словами, жодна країна з інфраструктурою, яка співмірна з Україною, не проводить вибори повністю онлайн.

Водночас цифрові вибори є лише в маленьких державах, наприклад в Естонії. Там рівень цифровізації та підготовки громадян вищий.

"Наша інфраструктура не може в повному обсязі забезпечити проведення виборів онлайн. Крім того, давай подивимось на те, що український народ має підвищену суверенність. Наші майдани, останні протести громадян, які відбуваються, чітко свідчать про те, що громадяни не сприймуть будь-яких процедур, до яких вони не звикли", — каже заступник очільника ЦВК.

Дубовик зауважив, що будь-яка виборча кампанія повинна бути сприйнята суспільством. За його словами, проведення виборів онлайн при відсутності гарантії таємності голосування і повної довіри громадян до цифрових механізмів можуть призвести до руйнування державного механізму.

"Поки рівень технологій не дозволяє повністю ґрунтувати таємницю голосування і волевиявлення виборців", — додав він.

Нагадаємо, у ЦВК пояснили, чи будуть в Україні проводити місцеві вибори під час повномасштабної війни.

Раніше Дубовик розкритикував законопроєкт про повоєнні вибори. За його словами, документ не пропонує рішень для забезпечення участі у голосування громадян, які перебувають за кордоном, а також військових.