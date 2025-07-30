Онлайн-выборы в Украине — заместитель главы ЦИК оценил возможность проведения

Телефон в руках человека. Фото иллюстративное: Pexels

Заместитель главы центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик оценил возможность проведения выборов в Украине онлайн. По его словам, сейчас это невозможно, поскольку нет технической возможности гарантировать тайну голосования.

Об этом Сергей Дубовик сказал в эфире Ранок.LIVE.

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"Это в условиях Украины и ее организационного пространства для проведения выборов на сегодня невозможно", — отметил Дубовик.

По его словам, ни одна страна с инфраструктурой, которая соизмерима с Украиной, не проводит выборы полностью онлайн.

В то же время цифровые выборы есть только в маленьких государствах, например в Эстонии. Там уровень цифровизации и подготовки граждан выше.

"Наша инфраструктура не может в полном объеме обеспечить проведение выборов онлайн. Кроме того, давай посмотрим на то, что украинский народ имеет повышенную суверенность. Наши майданы, последние протесты граждан, которые происходят, четко свидетельствуют о том, что граждане не воспримут любых процедур, к которым они не привыкли", — говорит заместитель главы ЦИК.

Дубовик отметил, что любая избирательная кампания должна быть воспринята обществом. По его словам, проведение выборов онлайн при отсутствии гарантии тайности голосования и полного доверия граждан к цифровым механизмам могут привести к разрушению государственного механизма.

"Пока уровень технологий не позволяет полностью обосновать тайну голосования и волеизъявления избирателей", — добавил он.

Напомним, в ЦИК объяснили, будут ли в Украине проводить местные выборы во время полномасштабной войны.

Ранее Дубовик раскритиковал законопроект о послевоенных выборах. По его словам, документ не предлагает решений для обеспечения участия в голосовании граждан, находящихся за рубежом, а также военных.