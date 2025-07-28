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Чи будуть місцеві вибори в Україні — у ЦВК дали чітку відповідь

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 23:26
У ЦВК заявили, що місцеві вибори 2025 року через воєнний стан проводитись не будуть
Процедура виборів. Ілюстративне фото: УНІАН

Через декілька місяців наближається термін проведення виборів до міських, сільських та обласних рад. Проте через війну в Україні у багатьох виникає питання — чи відбудеться виборчий процес.

На своєму офіційному сайті ЦВК чітко оприлюднило свою позицію.

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Позиція ЦВК щодо виборів в Україні

Згідно з повідомленням, через повномасштабну збройну агресію РФ в Україні запроваджено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак, рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось.

З огляду на це ЦВК констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу обласних, районних, міських, сільських, селищних територіальних виборчих комісій, а також для формування відповідних комісій, що контролюють виборчий процес.

"Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми б зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів відповідно до вимог виборчого законодавства. Проте під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак, члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу", – пояснив член Комісії Сергій Постівий.

Раніше заступник голови ЦВК Сергій Дубовик розкритикував новий законопроєкт про повоєнні вибори. Він зазначив, що документ не пропонує реальних рішень для участі у голосуванні українців за кордоном чи військовослужбовців на фронті.

Також ми повідомляли, що у Центральній виборчій комісії назвали реальну кількість виборців за межами України.

ЦВК вибори воєнний стан голосування війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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