ЦВК розкритикувала законопроєкт про повоєнні вибори - яка причина

Вибори в Україні. Фото: Укрінформ

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розкритикував новий законопроєкт про повоєнні вибори. Він зазначив, що документ не пропонує реальних рішень для забезпечення участі у голосуванні українців за кордоном чи військовослужбовців на фронті.

Про це Дубовик повідомив в ефірі програми День.LIVE.

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Він підкреслив, що основна увага законопроєкту зосереджена на політичних аспектах, таких як виборча система та партійні списки, а не на практичній організації виборчого процесу в умовах післявоєнної реальності.

"Для організаторів виборів цей законопроєкт не дає жодної відповіді", — заявив Дубовик.

За його словами, документ не враховує механізми активної реєстрації виборців, не передбачає усунення перешкод для голосування за межами України або в зоні бойових дій.

Посадовець наголосив, що у нинішньому вигляді законопроєкт є радше політичним маніфестом, аніж практичним інструментом для проведення виборів у післявоєнний період.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що може закласти правові підстави для організації виборчого процесу під час дії особливого правового режиму в країні.

А у Центральній виборчій комісії назвали реальну кількість виборців за межами України.