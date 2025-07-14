ЦВК розкритикувала законопроєкт про повоєнні вибори - яка причина

ЦВК розкритикувала законопроєкт про повоєнні вибори — що не так
Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розкритикував новий законопроєкт про повоєнні вибори. Він зазначив, що документ не пропонує реальних рішень для забезпечення участі у голосуванні українців за кордоном чи військовослужбовців на фронті.
Про це Дубовик повідомив в ефірі програми День.LIVE.
У ЦВК критикують новий виборчий закон
Він підкреслив, що основна увага законопроєкту зосереджена на політичних аспектах, таких як виборча система та партійні списки, а не на практичній організації виборчого процесу в умовах післявоєнної реальності.
"Для організаторів виборів цей законопроєкт не дає жодної відповіді", — заявив Дубовик.
За його словами, документ не враховує механізми активної реєстрації виборців, не передбачає усунення перешкод для голосування за межами України або в зоні бойових дій.
Посадовець наголосив, що у нинішньому вигляді законопроєкт є радше політичним маніфестом, аніж практичним інструментом для проведення виборів у післявоєнний період.
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що може закласти правові підстави для організації виборчого процесу під час дії особливого правового режиму в країні.
А у Центральній виборчій комісії назвали реальну кількість виборців за межами України.
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