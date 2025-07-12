У Раді зареєстрували законопроєкт щодо виборів - деталі

Верховна Рада. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який, ймовірно, дозволяє проведення виборів в Україні. Йдеться про голосування під час воєнного стану.

Про це йдеться у законопроєкті №13464.

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У пояснювальній записці зазначається, що прийняття проєкту обумовлене "необхідністю удосконалення регулювання підготовки і проведення виборів", у тому числі з урахуванням "реалій сьогодення".

Скриншот проєкту закону

Нагадаємо, голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив про роботу над законопроєктом про повоєнні вибори.

А у Центральній виборчій комісії назвали реальну кількість виборців за межами України.